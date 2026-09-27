Setlist de Shakira en Madrid: todas las canciones de su residencia de conciertos, en orden

Shakira continúa su histórica residencia de conciertos en Madrid, donde actuará un total de 12 noches durante cuatro fines de semana seguidos hasta el 11 de octubre. Estas son las únicas fechas en Europa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, considerado el tour latino más taquillero de la historia.

Con estos conciertos, la colombiana reunirá a unas 600.000 personas, pues el aforo del Estadio Shakira asciende a 50.000 —todavía quedan entradas a la venta—. Todas ellas están disfrutando de un acontecimiento musical único que celebra la cultura latina y confirma a Shakira como una artista con una discografía musical atemporal.

Tras los primeros conciertos, el público ya puede saber cuál es el repertorio oficial de la residencia, el cual incluye 29 canciones fijas interpretadas durante dos horas y media. En consonancia con el nombre de la gira, el álbum Las mujeres ya no lloran (2024) es el más presente en el setlist con seis canciones.

Además, el repertorio incorpora los éxitos más recientes de Shakira —como Dai Dai, Soltera, BZRP Music Sessions #53 y TQG— y grandes clásicos —por ejemplo, Las de la intuición, Loca, Pies descalzos, sueños blancos, Te dejo Madrid, Waka Waka (Esto es África) o Loba—.

Sorpresas e invitados

Aparte del setlist fijo, Shakira está regalando a sus fans momentos únicos en forma de invitados o incorporando canciones inesperadas. Por ejemplo, Laura Pausini subió a cantar Antología en el tercer concierto de la residencia, mientras Alejandro Sanz hizo un doblete con actuaciones en dos noches consecutivas. Juntos tocaron su colaboración La tortura y un tema fuera del repertorio, Corazón partío, siendo esta la primera vez que la colombiana interpreta este éxito con el madrileño. ¿Qué más sorpresas tendrá preparadas Shakira...?

Setlist de canciones de Shakira en Madrid

Los conciertos de Shakira en Madrid cuentan con un repertorio fijo de 29 canciones, ordenadas de la siguiente manera: