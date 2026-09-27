Setlist de Shakira en Madrid: todas las canciones de su residencia de conciertos, en orden
Desde el 18 de septiembre al 11 de octubre, Madrid acoge los 12 conciertos de la residencia europea de Shakira. En este artículo, repasamos todas las canciones incluidas en el setlist oficial de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital española.
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Shakira continúa su histórica residencia de conciertos en Madrid, donde actuará un total de 12 noches durante cuatro fines de semana seguidos hasta el 11 de octubre. Estas son las únicas fechas en Europa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, considerado el tour latino más taquillero de la historia.
Con estos conciertos, la colombiana reunirá a unas 600.000 personas, pues el aforo del Estadio Shakira asciende a 50.000 —todavía quedan entradas a la venta—. Todas ellas están disfrutando de un acontecimiento musical único que celebra la cultura latina y confirma a Shakira como una artista con una discografía musical atemporal.
Tras los primeros conciertos, el público ya puede saber cuál es el repertorio oficial de la residencia, el cual incluye 29 canciones fijas interpretadas durante dos horas y media. En consonancia con el nombre de la gira, el álbum Las mujeres ya no lloran (2024) es el más presente en el setlist con seis canciones.
Además, el repertorio incorpora los éxitos más recientes de Shakira —como Dai Dai, Soltera, BZRP Music Sessions #53 y TQG— y grandes clásicos —por ejemplo, Las de la intuición, Loca, Pies descalzos, sueños blancos, Te dejo Madrid, Waka Waka (Esto es África) o Loba—.
Sorpresas e invitados
Aparte del setlist fijo, Shakira está regalando a sus fans momentos únicos en forma de invitados o incorporando canciones inesperadas. Por ejemplo, Laura Pausini subió a cantar Antología en el tercer concierto de la residencia, mientras Alejandro Sanz hizo un doblete con actuaciones en dos noches consecutivas. Juntos tocaron su colaboración La tortura y un tema fuera del repertorio, Corazón partío, siendo esta la primera vez que la colombiana interpreta este éxito con el madrileño. ¿Qué más sorpresas tendrá preparadas Shakira...?
Setlist de canciones de Shakira en Madrid
Los conciertos de Shakira en Madrid cuentan con un repertorio fijo de 29 canciones, ordenadas de la siguiente manera:
- La fuerte
- GIRL LIKE ME
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Si te vas
- Te felicito
- TQG
- Don't Bother
- Can't Remember to Forget You
- Acróstico
- Copa vacía
- La bicicleta
- La tortura
- Hips Don't Lie
- Chantaje
- Loca
- Soltera
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Te dejo Madrid
- Suerte (Whenever, Wherever)
- Dai Dai
- Waka Waka (Esto es África)
- Loba
- BZRP Music Sessions #53