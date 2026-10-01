Taylor Swift dedicó su canción 'Cleveland' a su marido Travis Kelce y esta ha sido su reacción

Taylor Swift volvió a emocionar a todos sus fans a finales del pasado mes de diciembre con la versión extendida de su último álbum, The Life of a Showgirl: The Encore. Un disco en el que la de Pensilvania ha añadido cuatro canciones nuevas: Patient Zero, Pink Clouding, Babylon y Cleveland!.

Esta última, Cleveland!, ha sido una de las más comentadas en redes sociales al estar dedicada a su esposo, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien contrajo matrimonio el pasado 3 de julio.

"Algo en lo que todos podemos estar de acuerdo / Pero a mi chico le gusta lo que le gusta, oh-woah, oh-oh / Ya me llevó a Cleveland / Y me enseñó The Heights, así que odia todo lo que quieras / Este es el amor de mi vida, hey, hey, hey", son algunos de los versos que Taylor Swift ha plasmado, haciendo referencia incluso a su boda en "Ahora visto de blanco / Así que odia todo lo que quieras".

Una canción que, como no podía ser de otra forma, ha conmovido especialmente a Travis Kelce, que no ha dudado en mostrar sus emociones en el podcast que comparte con su hermano, New Heights. "¡Cleveland está que arde ahora mismo!", ha indicado el deportista. "Un saludo a Tay Tay por hacer esa canción que le da un poco más de vida a la ciudad".

Además, no ha sido el único miembro de la familia Kelce al que ha gustado el tema, ya que su hermano Jason también ha mostrado su entusiasmo: "Tío, esa canción es increíble. Kylie y yo la hemos estado escuchando muchísimo. Tiene algo que te hace sentir muy bien. Es una canción genial".