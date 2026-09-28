Las teorías de los fans sobre el videoclip de 'Patient Zero' de Taylor Swift

Taylor Swift se ha convertido en la mayor galardonada de los MTV VMAs de la historia gracias a sus nuevas victorias en la edición del os premios este 2026, entre las que destaca a la mejor dirección artística y a mejor videoclip por The Fate of Ophelia.

Pero, además, en esta gala tan importante en su carrera la superestrella estrenó el videoclip de su nueva canción, Patient Zero, que pertenece a su álbum The Life of a Showgirl: The Encore.

Y, pro supuesto, este vídeo musical creado y dirigido por ella narra una perturbadora historia con ella como protagonista acompañada de los actores Dakota Johnson y Colin Farrell en el que la artista representa al fantasma de una mujer fallecida mientras que los otros dos son una nueva pareja que no parece atravesar por su mejor momento.

Swift es la encargada de acompañar e intentar calmar desde el más allá a la actriz, quien se encuentra mal de salud y entremezcla momentos de pasión y acompañamiento con discusiones con u exitoso marido. Finalmente de descubre que Taylor fue la primera esposa de ese hombre, que murió en sospechosas circunstancias tras vivir una relación muy parecida a la actual.

Como era de esperar, el videoclip de Patient Zero va bastante ligado a la letra de relación tóxica del tema, y está lleno de simbolismo y referencias que los swifties no han pasado por alto.

¿Referencias a su relación con Joe Alwyn?

Taylor Swift salió durante casi seis años con el actor británico Joe Alwyn. Su relación fue de lo más discreta, aunque sí se mostraron juntos en algún evento y fueron captados por las cámaras también públicamente.

Para muchos fans de la artista el videoclip está plagado de referencias a esta relación, pese a desconocerse detalles reales de lo que vivió la pareja en su momento. Algunos fotogramas del vídeo se parecen a fotografías reales de la intérprete de Mine y el británico.

Por otro lado, muchos fans afirman que la pareja terminó su relación en 2022 pese a hacerse público en 2023. Y Taylor Swift añade este año en la lápida que aparece en el videoclip, en el que la mujer a la que interpreta está enterrada.

¿Un posible embarazo?

En esa misma lápida aparece que en ese nicho yacen madre e hija, y durante el videoclip aparece Dakota Johnson vomitando en el váter, para posteriormente aparecer Taylor habiendo vivido exactamente lo mismo durante su relación.

Esto ha desatado una oleada de teorías de que Taylor Swift podría haber perdido un bebé durante su relación con Joe Alwyn. Sin embargo, son solo especulaciones.

La referencia con 'Rebecca'

Una teoría completamente alejada de que Taylor Swift utilice referencias reales de una antigua relación apunta a que para el videoclip de Patient Zero la superestrella se inspiró en uno de sus libros favoritos, Rebecca, de Daphne du Maurier's, que aborda la historia de un hombre que atormenta a su mujer por el recuerdo de su viuda.