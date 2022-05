Las tetas sí dan miedo en 'Ay Mamá': se descartan los planos de diferentes pechos reales

El videoclip de Ay Mamá —la canción con la que Rigoberta Bandini participó en el Benidorm Fest y que se ha convertido en todo un éxito pese a no ser la escogida para representar a España en Eurovisión— se lanzó el 1 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre.

En el vídeo, la artista reivindica la maternidad y los pechos femeninos a lo largo de la historia, comenzando con un grupo de mujeres primitivas y terminando en el futuro con pechos que disparan rayos láser en una batalla espacial contra Mark Zuckerberg, en protesta a la censura que existe en las redes del empresario.

Sin embargo, no hace falta llevar esta censura a los niveles de una guerra entre planetas, basta con volver al propio videoclip. La activista Nazareth Dos Santos, a quién contactaron para que formase parte del videoclip, ha lamentado que el director descartase todas las imágenes de pechos reales que se grabaron.

"Hace meses se pusieron en contacto conmigo y con compañeras activistas feministas para formar parte del videoclip de Ay Mamá. Querían grabar escenas en las que enseñáramos nuestros pechos para luchar contra la censura tanto con la letra de la canción como con el videoclip", ha empezado explicando en un hilo en Twitter

"Nos grabaron un gran número de escenas preciosas: pechos grandes, pequeños. Unos más caídos que otros. Estrías, cicatrices, pezones pequeños, medianos, grandes. Mujeres racializadas, mujeres con un solo pecho. Mujeres jóvenes y mujeres maduras. En resumen: DIVERSIDAD Y REALIDAD", ha continuado explicando, asegurando que salió del rodaje con una impresión muy positiva de lo que había ocurrido.

Sin embargo, el director del videoclip decidió no incluir finalmente ninguna de estas imágenes: "Cuatro días antes del estreno, nos avisan de que finalmente los pechos no saldrán en el videoclip. ¿Por qué? Al director no le encajan. ¿Qué irónico no? Un hombre decide que los pechos y su diversidad no encajan en una canción que dice "no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas", ha continuado explicando.

Según lo que le dijeron a Nazareth, esas imágenes "se le iban del mensaje", algo con lo que no está de acuerdo: "Si habéis visto el videoclip, pensaréis que reforzarlo con pechos reales para nada se va del mensaje. Es más, el videoclip es muy potente, pero la ausencia de pechos reales es más que evidente".

Por último, lamenta que una vez más haya sido un hombre el que haya tomado una decisión de este tipo: "Al final es lo de siempre, un hombre ha decidido por nosotras cómo se hacen las cosas y, sorpresa, los pechos reales no le han cuadrado, no forman parte de su reivindicación. En resumen, quería un video bonito pero que no pique demasiado, no vaya a ser que moleste de verdad".