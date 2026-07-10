The Rolling Stones continúan su legado con 'Foreign Tongues', su esperado nuevo álbum

The Rolling Stones están de vuelta. Tres años después del éxito de Hackney Diamonds, la icónica banda de rock acaba de lanzar su nuevo álbum Foreign Tongues, una colección de 14 canciones en el que han colaborado artistas como Paul McCartney o Robert Smith.

Hace dos meses el grupo británico nos introdujo por primera vez al universo de Foreign Tongues con el lanzamiento del In The Stars, al que le siguió Jealous Love. Ambos singles nos adelantaron una energía cruda y exploratoria que se mantiene durante todo el álbum. A pesar de que el proyecto mantiene la esencia de The Rolling Stones, la banda no ha dudado a la hora de explorar nuevos sonidos y llegar más allá con sus letras.

The Rolling Stones ha querido homenajear a dos grandes figuras de la música incluyendo una versión de You Know I’m Not Good, de Amy Winehouse, y concluyendo el disco con un cover de Beautiful Delilah de Chuck Berry, uno de los grandes referentes del grupo.

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood volvieron a reunirse en Londres, ciudad que vio nacer al grupo hace más de sesenta años, para grabar el disco junto antiguos colaboradores como Andrew Watt, Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jorda. Aunque la aparición más especial en el disco es la de Charlie Watts, antiguo baterista de la banda, que grabó Hit Me In The Head antes de fallecer en 2021. Además, el álbum cuenta con la participación de un impresionante elenco de artistas invitados, entre los que se incluyen Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers.

The Rolling Stones para el lanzamiento de 'Foeign Tongues' en Nueva York | X: @RollingStones

Con la misma energía que cuando empezaron, The Rolling Stones grabaron las catorce canciones en tan solo un mes en los londinenses Metropolis Studios. "El ambiente en el estudio ha sido muy creativo, y toda la banda estuvo en plena forma durante todo el proceso. Muchas veces lo clavamos a la primera", confiesa Ronnie Wood. A pesar de la intensidad, la banda disfrutó mucho del proceso de grabación. Algo esencial para Ronnie Wood que se siente "muy afortunado de poder hacer esto" y espera "que dure mucho más".