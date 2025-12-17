The Rolling Stones cancelan la gira que preparaban para 2026: el motivo detrás de esta decisión

The Rolling Stones han cancelado sus planes para 2026. Según publica la revista Variety, sus Satánicas Majestades no seguirán adelante con la gira de estadios que estaban preparando en Reino Unido y otros países europeos, incluido España, para el próximo año.

Aunque la banda lidera por Mick Jagger no había hecho públicos estos planes, el guitarrista del grupo Chuck Leavell y un portavoz aseguraron que los británicos estaban ultimando un nuevo disco y que preparaban una gira presentación. Sin embargo, el guitarrista Keith Richards podría haber motivado este cambio de planes.

El músico, que cumple 82 años el jueves 18 de diciembre, podría haber dicho a sus compañeros que no podía comprometerse con un proyecto que exige un gran despliegue de energía ya que las últimas giras habían supuesto un desafío por los problemas de artritis que sufre desde hace tiempo y que le ha obligado a cambiar su forma de tocar.

“Cuando se sentaron a hablar de la gira, Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no le apetecía una gran gira por estadios durante más de cuatro meses”, contó un crítico musical estadounidense anónimo a The Sun. Además, un portavoz también anónimo añadió que la banda planeaba salir de gira a principios de 2025 aunque tampoco fue posible. "Es difícil para sus fans, pero los Stones volverán a los escenarios cuando estén listos", apuntó sobre el grupo, cuyo último tour fue Hackney Diamonds en 2024.

Variety recuerda que Richards apareció en público en noviembre durante un show en el Soho neoyorquino. La banda interpretó tres canciones y Richards aparentó estar en forma pero ese espectáculo no tiene nada que ver con el desgaste que supone una gira de varias semanas, de país en país y de estadio en estadio.