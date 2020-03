The Weeknd presenta los temas de su nuevo álbum en un corto

The Weeknd ha lanzado Mania, un corto de 12 minutos con el que presenta algunos de los temas de su nuevo álbum. En este cortometraje, dirigido por Grant Singer, quien ya trabajó en el videoclip de su primer single, pueden escucharse fragmentos de All I Know, junto con Future, Sidewalks, con Kendrick Lamar, Party Monster, la colaboración con Lana del Rey y I Feel It Coming, con Daft Punk, que también colabora en Starboy, el primer sencillo.

En el vídeo aparece The Weeknd dirigiéndose a un club en un espectacular coche. Allí conquista a una chica y, aunque acaba peleándose con un hombre y lleno de sangre, sigue seduciendo a la mujer que acaba de conocer. No es la primera vez que el artista muestra escenas violentas, en el vídeo de False Alarm ya pudimos ver cómo se quitaba la vida.