Qué pasó entre Demi Lovato y Nick Jonas: de la amistad al distanciamiento, con reencuentro de 'Camp Rock'

El reencuentro de los Jonas Brothers y Demi Lovato sobre el escenario este 10 de agosto se ha convertido en todo un hito para la nostalgia de una generación. Cantando juntos temas de las películas de Camp Rock, el show de los hermanos en Nueva Jersey ha marcado un antes y un después, 15 años después del fenómeno adolescente.

Y es que, además de lo que supone para aquellos que crecieron con las películas musicales, este reencuentro esconde detrás muchas asperezas limadas, primando la más importante: las que separaron a Demi Lovato y a Nick Jonas.

Los artistas estuvieron años unidos por una de las amistades más férreas de la industria musical, pero con el tiempo esa relación se truncó. Después de este reencuentro queda claro que gracias a la música se deja a un lado todo lo demás, pero vamos a repasar todo lo que se sabe de la relación entre Demi Lovato y Nick Jonas:

Una amistad forjada en Camp Rock

En 2008, Demi Lovato y Nick Jonas se hicieron amigos gracias a compartir la exitosa experiencia de Camp Rock. Pese a que el personaje de la artista (Mitchie) estuviera emparejado con el que encarnaba Joe Jonas (Shane), fueron Nick y Demi quienes firmaron una gran amistad por años.

Esta gran proyección impulsó las carreras de ambos, pero la que brilló más fue Demi Lovato, quien se convirtió en una consolidada estrella del pop en la década del 2010.

Por su parte, como aparecieron otros ídolos adolescentes masculinos (One direction y Justin Bieber), los Jonas Brothers decidieron empezar caminos en solitario. Pero todos seguían llevándose bien,. sin importar el éxito de los otros.

Una gira conjunta con Nick Jonas y Demi Lovato

Los artistas volvieron a mostrar su gran amistad al unirse en una gira conjunta: con el nombre Future Now Tour, en 2016 Demi Lovato y Nick Jonas se recorrieron juntos multitud de escenarios. Ella lo hizo con su disco Confident, mientras que él promocionó su álbum Last year Was Complicated.

Dada la situación, muchos entendieron que Demi Lovato le dio la mano a Nick Jonas para impulsarlo un poquito más en su carrera en solitario. Y no solo eso: al final de la gira se unió DNCE, la banda que creó Joe Jonas después de separase de sus hermanos.

En aquella época, Demi Lovato y Nick Jonas se convirtieron en inseparables: siempre se los veía juntos en entrevistas, alfombras rojas, redes sociales y sobre el escenario. Incluso provocaron rumores de posible romance, pero siempre aclararon que eran solo amigos.

En ese tiempo, Joe Jonas bromeó diciendo que ellos eran "el verdadero dúo de la familia Jonas".

Los obstáculos por Wilmer Valderrama, pareja de Demi Lovato

Durante la gira, Demi Lovato estaba saliendo con Wilder Valderrama con el que, en palabras de la propia artista, la cantante sufrió abuso psicológico y engaños. Asimismo, se rumorea que influyó en que la intérprete de Échame la culpa se enganchara a sustancias estupefacientes.

Aquí comenzó la primera brecha entre Demi Lovato y Nick Jonas: tras terminar esta relación, en la que la intérprete de Skyscrapper fue una víctima, los hermanos Jonas continuaron teniendo relación un tiempo con Valderrama.

Poco apoyo en el proceso de rehabilitación de Demi Lovato

Pero lo más significativo que se conoce del cisma en la relación fue cuando Demi Lovato sufrió una sobredosis en 2018 por la que casi pierde la vida. En ese momento, la artista no estuvo arropada por ninguno de los Jonas Brother, al menos mediáticamente.

Al mismo tiempo, Nick Jonas se centraba en su relación sentimental, Priyanka Chopra, con la que pasó por el altar. Y aunque muchos rumores apuntan a que el distanciamiento de Demi con Nick vino por su pareja, cobra más fuerza la teoría del poco apoyo del artista a su amiga.

Tras el proceso de rehabilitación de Demi Lovato volvieron a salir a la luz fotografías de los Jonas Brothers pasando tiempo con la expareja de la artista.

Demi Lovato confirmó su distanciamiento con Nick Jonas

En aquellos años Demi Lovato acabó confirmando su distanciamiento con Nick Jonas en una entrevista con Billboard, en la que la autora de Heart attack explicó que había decidido "poner límites" y alejarse de algunas personas para priorizar su salud mental.

Desde entonces ninguno ha tenido malas palabras hacia el otro, y cuando han salido sus nombres a relucir siempre han abordado lo importante que fueron el uno para el otro, tras 10 años de férrea amistad.

Ahora sus caminos se han vuelto a cruzar y de manera premeditada, por lo que Nick Jonas y Demi Lovato podrían haber vuelto a estrechar vínculos. De momento han regalado un momentazo a sus fans, que es con lo que se quedan los grandes seguidores de Camp Rock.