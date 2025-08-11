¿'Camp rock 3'? Los rumores sobre la nueva película tras el reencuentro de Demi Lovato y los Jonas Brothers

En 2009 Disney nos deleitó con una saga musical juvenil que para muchos marcó su infancia: se trata de Camp Rock, protagonizada por los Jonas Brothers y Demi Lovato. Las exitosas películas dejaron canciones que hoy en día todavía suenan, sobre todo en redes sociales.

Y es que el romance de los protagonistas (Joe y Demi) conquistó a todos los jóvenes de principios de los 2000. Tanto es así que 15 años después del estreno de la segunda parte (Camp Rock 2: The Final Jam), Demi Lovato se ha subido al escenario junto a Los Jonas Brothers.

Este hito para la nostalgia se ha dado en un concierto de Joe, Nick y Kevin Jonas el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour. Sobre el escenario los artistas han interpretado This is Me y Would'nt Change a Thing, dos canciones emblemáticas de la saga.

Y este reencuentro a reavivado los rumores de que serán ellos mismos quienes protagonicen una tercera parte de la saga Camp Rock.

Todo sobre Camp Rock 3

Desde principios de este 2025 se conoce que una tercera entrega de Camp Rock está en marcha. Pocos son los detalles que han trascendido sobre esta producción nostálgica. Por ejemplo, no se sabe si se mantendrá el reparto original o se tratará de un homenaje con una nueva generación, algo parecido a lo que ocurrió con la serie High School Musical: the musical.

Y tras el reencuentro de Demi Lovato con los Jonas Brothers se ha puesto el foco a que, efectivamente, Demi recupere a Mitchie y Joe a Shane en la ficción.

Sea como sea, parece que la película se prepara para la plataforma Disney+, en la que siguen trabajando los Jonas Brothers en diferentes proyectos.

¿Este reencuentro en el escenario podría haber sido una especie de promo por Camp Rock 3?