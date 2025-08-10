¿Cuál es para ti la canción del verano 2025? Vota en la encuesta
Este verano ha estado cargado de grandes éxitos musicales. Ed Sheraan, Bad Bunny o Karol G son algunos de los artistas que nos han hecho bailar como nunca, pero es difícil decantarse por cuál ha sido la mejor canción de este verano. Por eso, desde Europa FM queremos animar a nuestros lectores y oyentes a que elijáis la canción del verano. ¡Vota ahora por tu favorita!
El verano es sin duda la época del año en la que más éxitos se quedan en nuestra cabeza, animando nuestras vacaciones o nuestro camino al trabajo. Pero, si tuvieras que elegir un solo tema que ha representado tu verano, ¿sabrías decidirte rápido?
Sabemos que es difícil, pues todos los veranos hay canciones que no paran de sonar en todos lados y que te hacen bailar sin poder evitarlo. Pero en Europa FM queremos salir de dudas y preguntarte cuál ha sido para ti la canción del verano 2025. Nosotros te presentamos una propuesta de diez canciones, ¡pero eres tú quien elige!
Para elegir las mejores 10 canciones del verano nos hemos basado en las listas de mayores ventas en España, las canciones más escuchadas en streaming y las que más aparecen en las radios nacionales. Ahora... ¡es tu turno! Participa en la encuesta y decide cuál de todas se llevará el ansiado galardón.
¿Cuál es la canción del verano 2025?
- 1
'Anxiety', de Doechii
A veces, Tiktok puede hacer que un tema se viralice en muy poco tiempo, tal y como le ha ocurrido a Anxiety, la cual no sale de las emisoras desde que se hizo viral a principios de año.
- 2
'Azizam', de Ed Sheeran
Ed Sheeran está de gira y su música se encuentra en el mejor lugar que nunca. Su éxito Azizam se ha ganado un hueco en nuestro corazón y nos ha conquistado para hacernos bailar este verano.
- 3
'La Pelirroja', de Sebastián Yatra
A veces, una balada romántica sobre un amor que no pudo ser es lo único que necesitamos. Y quién mejor que Sebastián Yatra para hacernos cantar a todo pulmón este verano y dejar salir nuestros sentimientos.
- 4
'Priceless', de Maroon 5 ft. LISA
Maroon 5 está más vivo que nunca y el lanzamiento de su próximo disco 'Love is Fire' es prueba de ello. Su tema, en colaboración con la integrante de BLACKPINK, se ha ganado un hueco este verano en todas las emisoras.
- 5
'capaz (merengueton)', de Alleh & Yorghaki
Este merenguetón ha estado batiéndose en duelo todo el verano por mantenerse el número uno. Y aunque haya perdido su lugar en el podio, nunca se ha alejado de las caderas de las miles de personas que a día de hoy la escuchan.
- 6
'NUEVAYoL', de Bad Bunny
Bad Bunny siempre será el rey de la música latina y eso no hay quien se lo discuta. Con 'NuevaYoL', El Conejo Malo no solo quiso lanzar un mensaje reivindicativo, sino que se propuso ponernos a bailar con ritmos puertorriqueños.
- 7
'LATINA FOREVA', de Karol G
Con la salida de su nuevo disco 'Tropicoqueta', Karol G nos ha conquistado con sus ritmos latinos. Desde luego, la colombiana nunca defrauda, y este verano no iba a ser menos con este tema que ya se ha hecho con el disco de oro en España.
- 8
'blackout', de Emilia, TINI y Nicki Nicole
Sin duda, esta fue una de las colaboraciones más esperadas del año, y, aunque no a todos les convenció, ha conseguido ser una de las escuchadas y aún sigue sonando en las emisoras.
- 9
'Forever Young', de David Guetta, Alphaville & Ava Max
Esta reinvención de la clásica canción de Alphaville no para de hacernos vibrar a ritmo de electrónica este verano, atrayendo a fans de la original como a los fans del género de Guetta.
- 10
'QUE HACES', de Becky G y Manuel Turizo
Dos leyendas de la música latina unidas para una canción veraniega siempre son una apuesta acertada. Tres meses han bastado para que este tema se haya colado en todas las emisoras y que no se nos salga de la cabeza.