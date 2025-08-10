¿Cuál es para ti la canción del verano 2025? Vota en la encuesta

Este verano ha estado cargado de grandes éxitos musicales. Ed Sheraan , Bad Bunny o Karol G son algunos de los artistas que nos han hecho bailar como nunca, pero es difícil decantarse por cuál ha sido la mejor canción de este verano. Por eso, desde Europa FM queremos animar a nuestros lectores y oyentes a que elijáis la canción del verano. ¡Vota ahora por tu favorita!

El verano es sin duda la época del año en la que más éxitos se quedan en nuestra cabeza, animando nuestras vacaciones o nuestro camino al trabajo. Pero, si tuvieras que elegir un solo tema que ha representado tu verano, ¿sabrías decidirte rápido?

Sabemos que es difícil, pues todos los veranos hay canciones que no paran de sonar en todos lados y que te hacen bailar sin poder evitarlo. Pero en Europa FM queremos salir de dudas y preguntarte cuál ha sido para ti la canción del verano 2025. Nosotros te presentamos una propuesta de diez canciones, ¡pero eres tú quien elige!

Para elegir las mejores 10 canciones del verano nos hemos basado en las listas de mayores ventas en España, las canciones más escuchadas en streaming y las que más aparecen en las radios nacionales. Ahora... ¡es tu turno! Participa en la encuesta y decide cuál de todas se llevará el ansiado galardón.