Travis Kelce se sincera sobre su relación con Taylor Swift: "Cuando no hay una cámara, solo somos dos personas enamoradas"

Travis Kelce se sincera sobre su relación con Taylor Swift: "Cuando no hay una cámara, simplemente somos dos personas enamoradas" | Getty Images

Tras el anuncio del nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, en el pódcast New Height Show, ahora es el turno deTravis Kelce, pareja de la cantante, para reclamar el foco de atención mediático.

Lo ha hecho a través de una entrevista concedida a GQ, en la cual ha confesado sus emociones hacia la estadounidense, la admiración que siente por ella y cómo vive compartir la atención de los medios.

A pesar de que la entrevista al jugador de los Kansas City Chiefs estuvo muy enfocada en el comienzo de la nueva temporada del fútbol americano en Estados Unidos, también se ha centrado en algunas cuestiones en relación con su pareja.

Su pareja ideal

Anteriormente, Travis había declarado en otra entrevista que su pareja ideal debía compartir las mismas cualidades que su madre, algo que el entrevistador le recordó.

"Su amabilidad, su sinceridad, su capacidad para saludar a todos en la sala". Estas eran algunas de las cualidades que su madre tiene y que también ve en Taylor, además de "su capacidad para mostrar amor y apoyo pase lo que pase".

Pero, si algo valora de ambas es la determinación que han tenido siempre y su habilidad para "fijarse metas, superar las expectativas y cautivar al mundo".

Un amor corriente

Según el jugador, su romance con Taylor es el de dos "personas normales". Así lo manifestó: "Cuando no hay una cámara enfocándonos, simplemente somos dos personas enamoradas". Y es que, su relación, que comenzó hace solo dos años, surgió "de forma muy natural" y no pudo controlar nada de lo que estaba ocurriendo.

Su amor surgió sin más, pues son personas muy similares, divertidas, con los mismos valores y capaces de "apreciar a cada persona por quien es". Entre esos valores está el hecho de que ninguno de los dos se centra excesivamente en estadísticas y récords, sino que solo quiere "ser respetado y querido por la gente" que le rodea en el trabajo.

La mirada de los focos

A partir de su relación con Taylor, la atención de los medios se ha incrementado exponencialmente hacia el futbolista, algo que de una forma u otra le ha afectado en su vida. Travis confiesa que no puede ignorar ese escrutinio de los medios, pues, "si alguien dice algo que no le gusta de ti, tienes que entender cómo te estás presentando para que lo diga".

El futbolista ha confesado que las opiniones negativas le afectan, pues él quiere que los demás le vean como "un modelo a seguir", una persona que hace cosas buenas por el mundo.

Taylor, la gran atleta

En relación con la profesión de su pareja, Travis ha confesado lo comprendido que se siente al estar con una persona que entiende "el escrutinio" y "los altibajos de estar frente a millones de personas". Pero, sobre todo, si algo le hace sentirse identificado con ella es por la intensidad que pone en sus conciertos y el agotamiento posterior que siente. Así lo ha manifestado el estadounidense: "Puede que no se considere una atleta. Nunca se lo dirá a nadie. Pero he visto lo que pasa. He visto la cantidad de trabajo que realiza, y es alucinante".

Para él, las condiciones en las que actúa Taylor son muy complicadas en ocasiones, y no solo porque sus conciertos superen a veces las tres horas. Según ha declarado, el suelo del The Eras Tour era "un ordenador del tamaño de un campo de fútbol", por lo que, cuando lo llevaba a lugares como Singapur, donde el calor es abrasador, podías sentir "el vapor del ordenador y el vapor del sol" mientras "estás haciendo un concierto durante tres horas con muchísima energía".

Todo este esfuerzo es algo muy valorado por Travis: "Podría decirse que eso es más agotador que todo lo que yo hago un domingo, y ella lo hace tres, cuatro, cinco días seguidos".

Su acompañante, pero también su mayor fan

Pero si Travis ha tenido un momento cariñoso durante la entrevista ha sido cuando ha reconocido que él también es fan de su pareja y cómo ama que sea su "acompañante en el campo de fútbol". Y es que al parecer Taylor se ha convertido en toda una entendida de este deporte, pues, como él señala, "le encanta saber de su trabajo".

Además, ha confesado que no le importa verse reducido a ser "el acompañante" de Taylor y estar en un segundo plano.

Una relación que le ha hecho crecer

"La gente se siente atraída por su forma de actuar y por cómo hace que todo el estadio se sienta en una pequeña sala con ella". Esta es la forma de hablar de Travis acerca de su pareja, quien para él es "buena cautivando a todos y haciendo que todos se sientan como en una situación íntima"

La serenidad, la calma y la cercanía que transmite Taylor Swift cautivó por completo al futbolista, haciéndole aprender que su profesión "no se trata solo de ser el que aporta energía y crea momentos emocionantes", sino que es importante crear un vínculo.