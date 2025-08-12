Quiénes son los invitados hoy en 'Pasapalabra': así son Isabel Moreno, Alfred García, Cecilia Gómez y José Lamuño

Del 11 al 13 de agosto tienes una cita con los nuevos invitados de Pasapalabra. El plató de Roberto Leal se in unca de famosos que harán divertirse tanto a los concursantes como al público.

Estos calurosos días serán amenizados por actores, bailaores y cantantes de altura. ¡Te contamos quiénes son!

Isabel Moreno

Esta actriz es reconocida por sus papeles en seriales como Amar es para siempre y actualmente Sueños de Libertad, en Antena 3. Además, también ha formado parte del elenco de Montecristo, y es una asidua actriz de teatro, pues ha trabajado en obras como Frankestein y Las alcaldas.

La actriz Isabel Moreno | GTRES

Alfred García

Este cantante se dio a conocer como concursante de Operación Triunfo 2017, y desde entonces ha participado en Eurovisión, Tu cara me suena y el Benidorm Fest 2023. Tiene a las espaldas varios álbumes, como 1016, 1997 y T'estimo es te quiero. En una entrevista con Europa FM nos contó sus inquietudes musicales.

El cantante Alfred García | GTRES

Cecilia Gómez

Esta conocida bailaora de flamenco ha trabajado con grandes figuras del género como Sara Baras. Es famosa por haber fundado su propia compañía de baile, donde ha rendido homenaje a personalidades como la duquesa de Alba y Chavela Vargas, entre otras.

La bailaora Cecilia Gómez | GTRES

José Lamuño

Este actor es conocido por series como El internado, Un golpe de suerte, Tormenta, Vive Cantando y Amar es para siempre, mientras que en cine ha participado en cintas como Cómo sobrevivir a una despedida. Se convirtió en concursante de MasterChef Celebrity en 2024.