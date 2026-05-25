25 de mayo

Todas las actuaciones de los American Music Awards (AMAs) 2026

Este año los AMAs contarán con grandes nominados como Bad Bunny, Rosalía, Taylor Swift o Sabrina Carpenter, pero no serán los únicos protagonistas de la noche. En total, habrá 14 actuaciones encargadas de amenizar la noche, entre las que se encuentran nombres como Karol G y Maluma.

Karol G recibirá el Premio al Artista Internacional de Excelencia en los AMAs

Maluma, Karol G y Lisa (Katseye) en actuaciones recientes
Maluma, Karol G y Katseye en actuaciones recientes | Gtres / Getty Images

Europa FM

Madrid25/05/2026 18:20

Los American Music Awards (AMAs) son uno de los premios más importantes de la música y cada año reúnen a un gran número de artistas de alto nivel.

Este 2026 contarán con nominados como Rosalía, Bad Bunny, Taylor Swift o Sabrina Carpenter, pero también habrá otros protagonistas que no solo están nominados, sino que también contarán con un show especial.

Algunos de ellos cuentan con una extensa trayectoria y proyección mundial como Karol G o Maluma, pero también con artistas más incipientes como Sombr o Katseye.

En total, tendremos 14 actuaciones en esta 52.ª edición de los AMAs, la cual podremos ver el 26 de mayo a las 2:00 am a través de Movistar+.

Todas las actuaciones de los AMAs

  • Karol G
  • Maluma
  • Katseye
  • Sombr
  • Teyana Taylor
  • Teddy Swims
  • The Pussycat Dolls
  • Twenty One Pilots
  • Billy Idol
  • Hootie & The Blowfish
  • Busta Rhymes
  • Keith Urban
  • New Kids In The Block
  • Riley Green