Todas las actuaciones de los American Music Awards (AMAs) 2026
Este año los AMAs contarán con grandes nominados como Bad Bunny, Rosalía, Taylor Swift o Sabrina Carpenter, pero no serán los únicos protagonistas de la noche. En total, habrá 14 actuaciones encargadas de amenizar la noche, entre las que se encuentran nombres como Karol G y Maluma.
Karol G recibirá el Premio al Artista Internacional de Excelencia en los AMAs
Los American Music Awards (AMAs) son uno de los premios más importantes de la música y cada año reúnen a un gran número de artistas de alto nivel.
Este 2026 contarán con nominados como Rosalía, Bad Bunny, Taylor Swift o Sabrina Carpenter, pero también habrá otros protagonistas que no solo están nominados, sino que también contarán con un show especial.
Algunos de ellos cuentan con una extensa trayectoria y proyección mundial como Karol G o Maluma, pero también con artistas más incipientes como Sombr o Katseye.
En total, tendremos 14 actuaciones en esta 52.ª edición de los AMAs, la cual podremos ver el 26 de mayo a las 2:00 am a través de Movistar+.
Todas las actuaciones de los AMAs
- Karol G
- Maluma
- Katseye
- Sombr
- Teyana Taylor
- Teddy Swims
- The Pussycat Dolls
- Twenty One Pilots
- Billy Idol
- Hootie & The Blowfish
- Busta Rhymes
- Keith Urban
- New Kids In The Block
- Riley Green