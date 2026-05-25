Todas las actuaciones de los American Music Awards (AMAs) 2026

Los American Music Awards (AMAs) son uno de los premios más importantes de la música y cada año reúnen a un gran número de artistas de alto nivel.

Este 2026 contarán con nominados como Rosalía, Bad Bunny, Taylor Swift o Sabrina Carpenter, pero también habrá otros protagonistas que no solo están nominados, sino que también contarán con un show especial.

Algunos de ellos cuentan con una extensa trayectoria y proyección mundial como Karol G o Maluma, pero también con artistas más incipientes como Sombr o Katseye.

En total, tendremos 14 actuaciones en esta 52.ª edición de los AMAs, la cual podremos ver el 26 de mayo a las 2:00 am a través de Movistar+.

Todas las actuaciones de los AMAs