Rosalía con tres nominaciones y Taylor Swift con ocho: todos los nominados a los American Music Awards 2026
Los AMAs ya tiene a sus nominados para la gala del 25 de mayo. Entre ellos destaca Rosalía en representación española, pero también otros artistas como Taylor Swift, Olivia Dean, Sabrina Carpenter y Alex Warren, entre otros.
¡Ya tenemos los nominados de los American Music Awards 2026!
La 52ª edición de los prestigiosos premios ya tiene a los cantantes que optan al galardón en cada una de sus categorías, cuya decisión final se conocerá el lunes 25 de mayo.
Encabeza la lista Taylor Swift con ocho nominaciones por su último trabajo, The Life of a Showgirl. A la mayor premiada de la historia de los AMAs la siguen otros nombres como Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter y Sobr con siete nominaciones cada uno. Por su parte, Alex Warren opta a seis categorías, al igual que Lady Gaga.
En representación española, Rosalía está nominada en tres categorías gracias a su disco LUX.
También hay que resaltar a aquellos que están nominados por primera vez a los American Music Awards: Alex Warren, BigXthaPlug, Katseye, Leon Thomas, PinkPantheress, Raye, Role Model, Sienna Spiro y Tate McRae y Teyana Taylor.
Los nominados en los AMAs
CATEGORÍAS GENERALES
Artista del año
- Bad Bunny
- Bruno Mars
- BTS
- Harry Styles
- Justin Bieber
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Nuevo Artista del Año
- Alex Warren
- Ella Langley
- KATSEYE
- Leon Thomas
- Olivia Dean
- sombr
Álbum del año
- Cardi B – AM I THE DRAMA?
- Fuerza Regida – 111xpantia
- Justin Bieber – SWAG
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I'm The Problem
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Playboi Carti – MUSIC
- Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
- Tate McRae – So Close To What
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Canción del año
- Alex Warren – Ordinary
- Ella Langley – Choosin' Texas
- Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
- Kehlani – Folded
- Leon Thomas – MUTT
- Morgan Wallen – I'm The Problem
- Olivia Dean – Man I Need
- Sabrina Carpenter – Manchild
- sombr – back to friends
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Colaboración del año
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way
- David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – Gone Gone Gone
- Morgan Wallen, Tate McRae – What I Want
- PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside
- Shaboozey, Jelly Roll – Amen
Canción social del año
- Disco Lines, Tinashe – No Broke Boys
- PinkPantheress – Illegal
- Role Model – Sally, When The Wine Runs Out
- Tyla – CHANEL
- Zara Larsson – Lush Life
Mejor videoclip
- KATSEYE – Gnarly
- ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – Berghain
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
- Tyla – CHANEL
Mejor banda sonora
- F1 El álbum
- Hazbin Hotel: Temporada dos
- KPop Demon Hunters
- Wicked: For Good
- Charli xcx – Cumbres Borrascosas
Gira del año
- Beyoncé – Cowboy Carter Tour
- Kendrick Lamar, SZA – Grand National Tour
- Lady Gaga – The Mayhem Ball
- Oasis – Oasis Live '25 Tour
- Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
Gira Breakout
- Benson Boone – American Heart World Tour
- Kali Uchis – The Sincerely, Tour
- The Marías – Submarine Tour
- Megan Moroney – Am I Okay? Tour
- Sleep Token – Even in Arcadia Tour
Álbum revelación del año
- Olivia Dean – The Art of Loving
- sombr – I Barely Know Her
- Zara Larsson – Midnight Sun
La mejor canción retro
- 4 Non Blondes – What's Up
- Black Eyed Peas – Rock That Body
- Goo Goo Dolls – Iris
Mejor interpretación vocal
- Alex Warren – Ordinary
- Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
- Lady Gaga – Abracadabra
- RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!
- SIENNA SPIRO – Die on this Hill
Canción del verano
- Alex Warren – FEVER DREAM
- Bella Kay – iloveitiloveitiloveit
- BTS – SWIM
- Ella Langley – Choosin' Texas
- Harry Styles – American Girls
- Noah Kahan – The Great Divide
- PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside
- sombr – Homewrecker
- Tame Impala, JENNIE – Dracula
- Taylor Swift – Elizabeth Taylor
CATEGORÍAS POP
Mejor artista masculino de pop
- Alex Warren
- Benson Boone
- Ed Sheeran
- Harry Styles
- Justin Bieber
Mejor artista femenina de pop
- Lady Gaga
- Olivia Dean
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- Taylor Swift
Artista pop revelación
- KATSEYE
- SIENNA SPIRO
- Zara Larsson
Mejor canción pop
- Alex Warren – Ordinary
- Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
- Olivia Dean – Man I Need
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejor álbum pop
- Lady Gaga – Mayhem
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
- Tate McRae – So Close To What
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
CATEGORÍAS COUNTRY
Mejor artista masculino de música country
- Jelly Roll
- Luke Combs
- Morgan Wallen
- Riley Green
- Shaboozey
Mejor artista femenina de música country
- Ella Langley
- Kelsea Ballerini
- Lainey Wilson
- Megan Moroney
- Miranda Lambert
Mejor dúo o grupo de música country
- Brooks & Dunn
- Old Dominion
- Rascal Flatts
- Treaty Oak Revival
- Zac Brown Band
Artista revelación de la música country
- Sam Barber
- Tucker Wetmore
- Zach Top
La mejor canción country
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way
- Ella Langley – Choosin' Texas
- Morgan Wallen – Just In Case
- Russell Dickerson – Happen To Me
- Shaboozey – Good News
Mejor álbum country
- BigXthaPlug – I Hope You're Happy
- Megan Moroney – Cloud 9
- Morgan Wallen – I'm The Problem
- Sam Barber – Restless Mind
- Tucker Wetmore – What Not To
CATEGORÍAS DE HIP-HOP
Mejor artista masculino de hip-hop
- Don Toliver
- Kendrick Lamar
- Playboi Carti
- Tyler, The Creator
- YoungBoy Never Broke Again
Mejor artista femenina de hip-hop
- Cardi B
- Doechii
- GloRilla
- Sexyy Red
- YKNIECE
Artista revelación del hip-hop
- EsDeeKid
- Monaleo
- PLUTÓN
La mejor canción de hip hop
- Cardi B – ErrTime
- Drake – NOKIA
- Gunna, Burna Boy – wgft
- Playboi Carti, The Weeknd – Rather Lie
- YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – Take Me Thru Dere
Mejor álbum de hip hop
- Cardi B – AM I THE DRAMA?
- Don Toliver – OCTANE
- Gunna – The Last Wun
- Playboi Carti – MUSIC
- YoungBoy Never Broke Again – MASA
CATEGORÍAS DE R&B
Mejor artista masculino de R&B
- Bruno Mars
- Chris Brown
- Daniel César
- PARTYNEXTDOOR
- The Weeknd
Mejor artista femenina de R&B
- Kehlani
- Summer Walker
- SZA
- Teyana Taylor
- Tyla
Artista revelación de R&B
- Leon Thomas
- Mariah the cientist
- Ravyn Lenae
La mejor canción de R&B
- Bruno Mars – I Just Might
- Chris Brown, Bryson Tiller – It Depends
- Kehlani – Folded
- Leon Thomas – MUTT
- Mariah the Scientist – BURNING BLUE
Mejor álbum de R&B
- Bruno Mars – The Romantic
- Justin Bieber – SWAG
- Leon Thomas – MUTT
- Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY
- Summer Walker – Finally Over It
CATEGORÍAS LATINAS
Mejor artista latino masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Doble P
Mejor artista latina femenina
- Gloria Estefan
- KAROL G
- Natti Natasha
- ROSALÍA
- Shakira
Mejor dúo o grupo latino
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y su Norteño Banda
Artista latino revelación
- Beéle
- Kapo
- Netón Vega
La mejor canción latina
- Bad Bunny – NUEVAYoL
- benny blanco, Selena Gomez, The Marías – Ojos Tristes
- Fuerza Regida – Marlboro Rojo
- Fuerza Regida, Grupo Frontera – ME JALO
- KAROL G – LATINA FOREVA
Mejor álbum latino
- Fuerza Regida – 111xpantia
- KAROL G – Tropicoqueta
- Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Tito Doble P – DINASTÍA
- ROSALÍA – Lux
CATEGORÍAS DE ROCK
Mejor artista de rock/alternativo
- Deftones
- Linkin Park
- The Marías
- Sleep Token
- Twenty One Pilots
Artista revelación de rock/alternativo
- Geese
- Gigi Pérez
- sombr
Mejor canción de rock/alternativa
- Noah Kahan – The Great Divide
- Linkin Park – Up From The Bottom
- sombr – back to friends
- Sublime – Ensenada
- Tame Impala – Dracula
Mejor álbum de rock/alternativo
Sleep Token – Even In Arcadia
sombr – I Barely Know Her
Tame Impala – Deadbeat
Twenty One Pilots – Breach
Zach Bryan – With Heaven On Top
CATEGORÍAS DE BAILE/ELECTRÓNICA
Mejor artista de música dance/electrónica
- Calvin Harris
- David Guetta
- Fred again...
- ILLENIUM
- John Summit
CATEGORÍAS DE K-POP
Mejor artista masculino de K-Pop
- ATEEZ
- BTS
- ENHYPEN
- Stray Kids
- TOMORROW X TOGETHER
Mejor artista femenina de K-Pop
- aespa
- BLACKPINK
- ILLIT
- LE SSERAFIM
- TWICE
CATEGORÍAS DE AFROBEATS
Mejor artista de Afrobeats
- Burna Boy
- MOLIY
- Rema
- Tyla
- Wizkid
CATEGORÍAS DE AMERICANA/FOLK
Mejor artista de música americana/folk
- Lord Huron
- The Lumineers
- Mumford & Sons
- Noah Kahan
- Tyler Childers