Karol G recibirá el Premio al Artista Internacional de Excelencia en los AMAs

Karol G está viviendo un resurgir musical y prueba de ello han sido sus shows en el Festival Coachella 2026 y su recién anunciada gira VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR.

Ahora, la colombiana recibirá un reconocimiento a su carrera con el Premio Internacional de Excelencia Artística que se le otorgará en los American Music Awards el 25 de mayo.

Además, la cantante ha sido confirmada como una de las artistas que actuarán en la 52.ª edición de los premios, como Maluma, KATSEYE, sombr o Twenty One Pilots.

"Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global. A través de su autenticidad, logros innovadores y poderosa conexión con fans alrededor del mundo, ha ayudado a llevar la música latina a alturas sin precedentes", dijeron los productores ejecutivos.

Incluso al realizar el anuncio en redes han querido alabar algunas de sus cifras: "Más de 128 mil millones de reproducciones Más de 310 certificaciones de Platino. La primera mujer en debutar un álbum en español en el No. 1 del Billboard 200"

En cuanto a los nominados, será una gala muy reñida, contando Taylor Swift con 8 nominaciones y Rosalía con 3, y destacando otros artistas como Sabrina Carpenter, Olivia Dean y Lady Gaga.

Todos los cantantes que han recibido el Premio al Artista Internacional de Excelencia