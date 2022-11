Todo lo que se sabe de 'La Cuarta Hoja', el nuevo disco de Pablo Alborán: fecha, tracklist y colaboraciones

No olvida ni renuncia a sus raíces a pesar de haber conquistado con su música gran parte de España y Latinoamérica. Pablo Alborán estrena dentro de muy poco un disco alegre en el que desnuda su interior casi tanto como lo ha hecho en sus anteriores trabajos.

"Este disco habla de amar con uñas y dientes"

Con un aire renovado pero la esencia intacta, Pablo Alborán abre 'La Cuarta Hoja'. "Este último año he vivido cosas increíbles. Una gira maravillosa que me ha inspirado y me ha motivado muchísimo. He podido estar de nuevo cerca de la gente, he podido compartir y escuchar historias de todo tipo. He viajado mucho por trabajo y por placer también, y he vuelto con la maleta llena de canciones", ha dicho el artista malagueño sobre las composiciones de este nuevo trabajo.

Experiencias vividas con los cinco sentidos, sin remordimientos, que ahora se convierten en música para todos.

"Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay que mendigar amor donde no lo hay, de que algunas heridas también se curan con unas copas entre amigos. Y que en la vida, elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí. Es un disco positivo, porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa pero puede serlo depende del cristal con el que se mire. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas", ha destacado en sus redes sociales.

Una mirada optimista hacia un futuro de momento incierto pero que se muere por descubrir. Sus fans le acompañarán en el camino.

Fecha y hora de estreno de 'La Cuarta Hoja'

Para los que hayan hecho la precompra del nuevo disco de Pablo Alborán, este estará disponible al completo en todas las plataformas el próximo jueves 1 de diciembre a las 22:00 hora española.

Los que no hayan querido reservarlo en exclusiva lo podrán escuchar unas horas más tarde, el viernes 2 de diciembre a partir de medianoche, en todas las plataformas.

Las colaboraciones de 'La Cuarta Hoja'

Pablo Alborán no está solo en este nuevo álbum. Con Aitana y Álvaro de Luna canta en Llueve sobre Mojado, una colaboración que se estrenó hace tiempo y que supuso un aprendizaje para los tres.

Amigos es el tema que canta con la argentina María Becerra, una canción que mezcla flamenco y ritmos urbanos.

Ana Mena participa en el álbum de su vecino malagueño en Ave de Paso, un tema que a la artista le ha hecho mucha ilusión grabar. "De Málaga pal mundo", exclamó Mena en sus redes sociales cuando se supo que trabajarían juntos.

Leo Rizzi y Carín León completan la lista de colaboraciones con 4U y Viaje a ningún lado, dos emotivas composiciones que prometen emocionar al público.

Tracklist de 'La Cuarta Hoja'