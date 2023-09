Escucha 'El Jefe', la canción de Shakira y Fuerza Regida, con dardo a su exsuegro y crítica a la explotación laboral

El Jefe es el octavo tema que Shakira estrena en poco más de un año. Te Felicito, Don't Wait Up, Monotonía, TQG, la sesión 53 con Bizarrap, Copa Vacía y Acróstico han consolidado su renacimiento como una de las artistas latinas más globales del planeta. Esta semana recibía siete nominaciones a los Latin Grammy, solo unos días después de su legendatia actuación en los MTV VMas.

De su nuevo disco hay poca información, ya que la cantante no deja de hacer cambios. "Todavía sigo agregando canciones", dijo en la presentación de la nueva escuela de su fundación Pies Descalzos en Barranquilla.

Lo que sí está claro es que la artista ha cambiado radicalmente de temática en sus letras. Si sus últimas canciones hablaban de desamor -con referencias explícitas a su relación con Gerard Piqué-, ahora la artista se acerca a la crítica social.

El dardazo de Shakira a su exsuegro

Aunque no se trata de una canción sobre una ruptura amorosa, Shakira ha incluído en el tema una frase tan explícita como las de la sesión 53 de Bizarrap. Sus vivencias continúan siendo fuente de inspiración:

"Dicen por ahí que no hay mal que cien años dura, pero ahí está mi suegro que no pisa sepultura".

Lili Melgar, niñera de sus hijos, aparece en el vídeo

"Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización"

Para denunciar estas situaciones de explotación y precariedad laboral, Shakira recuerda un caso personal. El de su niñera Lili Melgar, que acompañó a Gerard Piqué y la artista en el cuidado de Milan y Sasha hace años.

Los rumores cuentan que la nanny informó a Shakira sobre sus sospechas sobre una infidelidad, un movimiento que provocó que el exfutbolista la despidiese y no le otorgase la indemnización correspondiente. Shakira la recontrató y ahora viven juntas en Miami.

En el videoclip del tema se ven otras referencias que la de Barranquilla ha utilizado para visualizar esta realidad de abuso laboral y migración masiva. La más clara es la de Shakira subida a la Bestia, el transporte que atraviesa México y sobre cuyo techo viajan los migrantes indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos.

"Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y el en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta". Unos versos que son una crítica la migración y las oleadas de mexicanos que abandonan sus hogares con la intención de cumplir un "sueño americano" que parece más una pesadilla.

"Hace poco escribí una canción con cierto contenido político y social y estoy meditando si realmente vale la pena o no", dijo hace más de un año en una entrevista para Vogue. Finalmente parece que esa canción ha visto la luz bajo el título de El Jefe y de la mano del grupo Fuerza Regida, conocidos popularmente como "la voz del pueblo".

La letra de El Jefe de Shakira y Fuerza Regida

[Intro: Fuerza Regida]

Shakira, Shakira

Fuerza Regida

[Verso 1: Shakira & Fuerza Regida]

Siete y treinta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niño' a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mierda

Otro día en la oficina

[Pre-Coro: Fuerza Regida]

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de puta, yeah

[Coro: Shakira]

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

[Verso 2: Fuerza Regida & Shakira]

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura

[Pre-Coro: Fuerza Regida & Shakira]

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta (Te tienen de recluta)

El muy hijo de puta (El muy hijo de puta)

[Coro: Shakira]

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

[Pre-Coro: Shakira]

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de p—

[Coro: Fuerza Regida, Fuerza Regida & Shakira]

'Toy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

[Interludio: Shakira & Fuerza Regida]

Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pedo, como siempre, a la ve—

[Coro: Shakira & Fuerza Regida, Ambos]

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario