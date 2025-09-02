Todo lo que se sabe sobre 'Grace for the World', el concierto de El Vaticano con Karol G, John Legend y Pharrell Williams

Karol G, durante el concierto del Santiago Bernabéu de Madrid en julio de 2024. | Gtresonline

Karol G actuará en la plaza de San Pedro de El Vaticano el sábado 13 de septiembre. La cantante colombiana forma parte del cartel del concierto Grace for the World, codirigido por Andrea Bocelli y Pharrell Williams y que servirá como cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Junto a ella estarán otros artistas de talla internacional como John Legend, Teddy Swims, Jelly Roll, BamBam y Angélique Kidjo, que participarán en este concierto gratuito abierto al público que también podrás seguir desde casa.

Por qué Karol G en El Vaticano

El evento, que incluye un espectáculo de luces con drones, busca "comunicar al mundo entero, con un abrazo simbólico, la alegría del amor fraterno", decía durante su presentación el cardenal Mauro Gambetti, presidente de la Fundación Fratelli Tutti y arcipreste de la Basílica de San Pedro, en la que habló también de la presencia de Karol G.

La colombiana ganadora del Premio Grammy fue invitada a participar debido a su origen latinoamericano y a su “importante labor social” con mujeres y niños. “Nos pareció relevante para el tema que estamos tratando de abordar” explicó también.

La cantante se presentará frente a la basílica del Vaticano en este concierto que cuenta con un extenso cartel:

Jelly Roll

John Legend

Teddy Swims

Pharrell Williams

BamBam (Got7)

Angélique Kidjo

Karol G

El coro de la Diócesis de Roma

El coro gospel Voices of Fire.

“Espero sinceramente que logre realmente difundir, en los corazones de todos, un sentido de hermandad y gran humanidad, que tanto se necesita”, decía Andrea Bocelli, codirector del concierto, al compartir en redes una imagen de los ensayos del concierto.

Dónde ver el concierto desde casa

El concierto Grace for the World podrá seguirse desde casa ya que se retransmitirá en Disney+, Hulu y ABC News

La retransmisión empieza a las a partir de las 21:00 horas y, por ahora, se desconoce cuándo está previsto que termine.