Shakira anuncia una residencia de conciertos en Madrid: fechas y cómo comprar las entradas

'Las Mujeres Ya No LLoran World Tour' de Shakira en España | ARTIST PUBLICIST

¡Tendremos a Shakira en España este 2026! Por fin lo ha confirmado: la colombiana traerá Las Mujeres Ya No Lloran World Tour a nuestro país. Y no lo hará de cualquier manera: la cantante ha anunciado una residencia europea de conciertos con Madrid como sede.

Los shows serán después y las fechas anunciadas por ahora —el alcalde de Madrid ha dicho que serán 10 en total— son 25, 26 y 27 de septiembre de 2026. Tal y como adelantó ella misma en una entrevista, los conciertos serán en el Estadio Shakira, una infraestructura que la promotora Live Nation prepara exclusivamente para los conciertos de Shakira.

Shakira en concierto | GETTY

¿Dónde estará el Estadio Shakira?

Tal y como ha anunciado Live Nation, el estadio Shakira se construirá en el recinto Iberdrola Music, un innovador espacio de más de 185.000 metros cuadrados.

Está situado en el distrito madrileño de Villaverde y está diseñado para convertirse en un referente europeo de la música y el entretenimiento. Es en él donde se celebran festivales de música tan importantes como el Mad Cool y el Reggaetón Beach.

Así será el recinto

Concebida como algo más que un concierto, la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas.

La residencia planea celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas. Durante el tiempo que duren los conciertos en el Estadio Shakira, Madrid acogerá una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas, todas diseñadas y supervisados por Shakira bajo el nombre Es Latina.

En cuanto al recinto se espera que se construya algo similar a la residencia de conciertos de Adele desde Múnich en 2024: una capacidad alrededor de 80.000 personas por show.

Preventas y ventas de entradas para ver a Shakira en Madrid

La residencia europea de Shakira promete ser un espectáculo sin precedentes, y hay cuatro oportunidades para conseguir entradas para los conciertos.

Preventas