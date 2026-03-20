Shakira anuncia una residencia de conciertos en Madrid: fechas y cómo comprar las entradas
Shakira ha anunciado tres conciertos en Madrid con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Tal y como adelantó, serán en el Estadio Shakira, una infraestructura construida exclusivamente para sus conciertos.
¿Dónde estará el Estadio Shakira en Madrid? Todo lo que sabe del recinto
Entradas conciertos Shakira en Madrid: cuándo es la preventa, precios y fechas
Dónde registrarse a la preventa de Shakira para sus conciertos en Madrid
¡Tendremos a Shakira en España este 2026! Por fin lo ha confirmado: la colombiana traerá Las Mujeres Ya No Lloran World Tour a nuestro país. Y no lo hará de cualquier manera: la cantante ha anunciado una residencia europea de conciertos con Madrid como sede.
Los shows serán después y las fechas anunciadas por ahora —el alcalde de Madrid ha dicho que serán 10 en total— son 25, 26 y 27 de septiembre de 2026. Tal y como adelantó ella misma en una entrevista, los conciertos serán en el Estadio Shakira, una infraestructura que la promotora Live Nation prepara exclusivamente para los conciertos de Shakira.
¿Dónde estará el Estadio Shakira?
Tal y como ha anunciado Live Nation, el estadio Shakira se construirá en el recinto Iberdrola Music, un innovador espacio de más de 185.000 metros cuadrados.
Está situado en el distrito madrileño de Villaverde y está diseñado para convertirse en un referente europeo de la música y el entretenimiento. Es en él donde se celebran festivales de música tan importantes como el Mad Cool y el Reggaetón Beach.
Así será el recinto
Concebida como algo más que un concierto, la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas.
La residencia planea celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas. Durante el tiempo que duren los conciertos en el Estadio Shakira, Madrid acogerá una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas, todas diseñadas y supervisados por Shakira bajo el nombre Es Latina.
En cuanto al recinto se espera que se construya algo similar a la residencia de conciertos de Adele desde Múnich en 2024: una capacidad alrededor de 80.000 personas por show.
Preventas y ventas de entradas para ver a Shakira en Madrid
La residencia europea de Shakira promete ser un espectáculo sin precedentes, y hay cuatro oportunidades para conseguir entradas para los conciertos.
Preventas
- Preventa Shakira: Comienza el 24 de marzo a las 10:00 horas, y es exclusiva para para aquellos que se hayan registrado en www.shakira.com.
- Preventa SMusic: Se inicia el 25 de marzo a las 10:00 horas, y está destinada a aquellos que sean clientes del Banco Santander. e podrá acceder a ella a través de la página oficial de SMusic.
- Preventa Live Nation: Se inicia el 26 de marzo a las 10:00 horas a través de la web Live Nation.
- Venta general: El viernes 27 de marzo tendrá lugar la venta general de entradas, que comienza a las 10:00 horas. Los interesados podrán comprar sus entradas a través de Live Nation, Ticketmaster y El corte Inglés.