Todos los conciertos de las Fiestas de San Isidro 2026 que no puedes perderte: quién actúa cada día y horario
Madrid celebra las Fiestas de San Isidro con un programa repleto de conciertos, tradición y cultura popular, en el cual destacan artistas de gran recorrido, pero también recién llegados a la escena. Entre ellos, destaca Rels B, el cual realizará una listening party de su próximo disco.
Los trajes de chulapo y chulapa volverán a llenar las calles de Madrid durante estas Fiestas de San Isidro y la música será una de las protagonistas de estos días.
Del 4 al 17 de mayo tendrán lugar las celebraciones en formas de conciertos, verbenas y talleres castizos en lugares míticos de a capital como la Pradera de San Isidro o los Jardines de las Vistillas.
Tradición y modernidad se unen en estas fechas, dando espacio a artistas como Rels B, Carlangas, Hens o Las Ketchup.
El programa de este año es bastante extenso, por eso, te agrupamos algunas de las actuaciones musicales más relevantes.
Los conciertos clave de las Fiestas de San Isidro 20267 de mayo
- Rels B, listening party (Plaza Mayor 21h)
8 de mayo
- Serko (Pradera, 22h)
- DJ El Puerto (Pradera, 00h)
9 de mayo
- Interferencias (Pradera, 20h30)
- David Otero (Pradera, 22h)
- DJ Sofía Cristo (Pradera, 00h)
10 de mayo
- Manuel Malou (Pradera, 20h)
- Demarco Flamenco (Pradera, 21h30)
11 de mayo
- Castor Head (Pradera, 20h)
- Iros todos a ... tributo a Extremoduro (Pradera, 21h30)
12 de mayo
- La Milagrosa (Pradera, 20h)
- VVV Trippin You (Pradera, 21h30)
13 de mayo
- Amor Líquido (Pradera, 20h)
- Carlangas (Pradera, 21h30)
14 de mayo
- Vicente Calderón (Pradera, 20h30)
- Rubén Pozo y los chicos de la curva (Pradera, 22h)
- Fernanda Arrau DJ Set (Pradera, 00h)
- Ruptura DJ + Pablito Tekeda (Vistillas, 19h)
- Rebe (Vistillas, 20h30)
- Hens (Vistillas, 22h)
- Aniversario Los40 (Plaza Mayor, 19h)
15 de mayo
- Gilda Club: Yahaira y Digues DJ Set (Vistillas, 12h30)
- Pablo Pueblo DJ (Pradera, 20h30)
- Las Ketchup (Pradera, 21h30)
- Los Chunguitos (Pradera, 22h30)
- Premios Rock Villa de Madrid (Vistillas, 18h)
- Camellos (Vistillas, 21h45)
16 de mayo
- Espada y Jotapop DJ Set (Vistillas, 14h30)
- Las Dianas (Vistillas, 20h30)
- Triangulo de Amor Bizarro (Vistillas, 22h)
- La Bien Querida (Plaza Mayor, 20h)
- Baiuca (Plaza Mayor, 21h45)
- Amore (Pradera, 20h30)
- Fangoria (Pradera, 22h)
- Cascales DJ (Pradera, 00h)
17 de mayo
- La Paloma (Pradera, 20h)
- Ochoymedio DJ Set (Pradera, 20h30)
- Xavibo (Pradera, 21h30)