Todos los conciertos de las Fiestas de San Isidro 2026 que no puedes perderte: quién actúa cada día y horario

Los trajes de chulapo y chulapa volverán a llenar las calles de Madrid durante estas Fiestas de San Isidro y la música será una de las protagonistas de estos días.

Del 4 al 17 de mayo tendrán lugar las celebraciones en formas de conciertos, verbenas y talleres castizos en lugares míticos de a capital como la Pradera de San Isidro o los Jardines de las Vistillas.

Tradición y modernidad se unen en estas fechas, dando espacio a artistas como Rels B, Carlangas, Hens o Las Ketchup.

El programa de este año es bastante extenso, por eso, te agrupamos algunas de las actuaciones musicales más relevantes.

Los conciertos clave de las Fiestas de San Isidro 2026

Rels B, listening party (Plaza Mayor 21h)

8 de mayo

Serko (Pradera, 22h)

DJ El Puerto (Pradera, 00h)

9 de mayo

Interferencias (Pradera, 20h30)

David Otero (Pradera, 22h)

DJ Sofía Cristo (Pradera, 00h)

10 de mayo

Manuel Malou (Pradera, 20h)

Demarco Flamenco (Pradera, 21h30)

11 de mayo

Castor Head (Pradera, 20h)

Iros todos a ... tributo a Extremoduro (Pradera, 21h30)

12 de mayo

La Milagrosa (Pradera, 20h)

VVV Trippin You (Pradera, 21h30)

13 de mayo

Amor Líquido (Pradera, 20h)

Carlangas (Pradera, 21h30)

14 de mayo

Vicente Calderón (Pradera, 20h30)

Rubén Pozo y los chicos de la curva (Pradera, 22h)

Fernanda Arrau DJ Set (Pradera, 00h)

Ruptura DJ + Pablito Tekeda (Vistillas, 19h)

Rebe (Vistillas, 20h30)

Hens (Vistillas, 22h)

Aniversario Los40 (Plaza Mayor, 19h)

15 de mayo

Gilda Club: Yahaira y Digues DJ Set (Vistillas, 12h30)

Pablo Pueblo DJ (Pradera, 20h30)

Las Ketchup (Pradera, 21h30)

Los Chunguitos (Pradera, 22h30)

Premios Rock Villa de Madrid (Vistillas, 18h)

Camellos (Vistillas, 21h45)

16 de mayo

Espada y Jotapop DJ Set (Vistillas, 14h30)

Las Dianas (Vistillas, 20h30)

Triangulo de Amor Bizarro (Vistillas, 22h)

La Bien Querida (Plaza Mayor, 20h)

Baiuca (Plaza Mayor, 21h45)

Amore (Pradera, 20h30)

Fangoria (Pradera, 22h)

Cascales DJ (Pradera, 00h)

17 de mayo