Rigoberta Bandini crea un espacio familiar en las Noches del Botánico y anuncia que está embarazada

Rigoberta Bandini tiene tres citas con Madrid desde el festival Noches del Botánico 2026, que este año celebra su décima edición. El concierto de este jueves 4 de abril lo ha tenido todo: un sold out con 4.000 personas, una fiesta con las mejores canciones de su repertorio, un dúo con Carmen Lancho, una referencia al papa León XIV y un emotivo discurso recordando su primer show en la capital.

Sin embargo, el momento más revelador de la noche ha llegado cuando Rigoberta Bandini se ha sentido cómoda para anunciar que está embarazada por segunda vez. De hecho, lo ha comentado precisamente en el octavo cumpleaños de su hijo Nico. "No sabía si lo iba a decir o no, pero no estoy sola haciendo este show", ha comentado ante la sorpresa de su equipo.

"Es muy difícil ya no explicároslo, sobre todo en un concierto tan especial y tan cercano. Siento que sois un poco mi familia madrileña. Y porque me ahogo, y necesito explicároslo para poder ahogarme tranquila porque no puedo más. Dicho esto, ahora más que nunca, decidme que estoy guapa, que lo hago bien...", ha añadido en referencia a su canción KAIMAN.

"Siento que sois un poco mi familia madrileña"

A pesar de las complicaciones, Rigoberta Bandini ha llenado el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de fiesta y buen rollo con su característico humor. Además, el espectáculo de su gira Summer Tour 2026 mantiene un ritmo perfecto gracias a las efectivas transiciones entre temas y a la buena sintonía con su equipo. Porque Paula Ribó siempre sube al escenario acompañada de cuatro coristas —su prima Belén Barenys 'Memé', Berta Gratacòs, Marta Trujillo y Yasmina Azlor— y de cuatro músicos —su marido Esteban Navarro (teclado), Gloria Maurel (batería), Álex Marqués (bajo) y Andrea Puig (guitarra)—.

21 canciones en una hora y media

Rigoberta Bandini ha llegado al escenario con doce minutos de retraso al ritmo de unas buenas risas con JAJAJA que se han mantenido con C.X.T (Club Xavalas Tristes) y Simpática pero problemática, tres temas de su último álbumJesucrista Superstar (2025) interpretados con una chaqueta oscura de la que se ha liberado para cantar In Spain We Call It Soledad.

Con la euforia del público como banda sonora, la catalana ha confesado estar muy emocionada por estar de vuelta en Madrid con tres conciertos, algo que le ha servido para presentar la siguiente canción: Fiesta. "La compuse en 2020 cuando no podíamos salir a celebrar fiestas. Los madrileños la escuchasteis mucho", ha bromeado.

Rigoberta Bandini en las Noches del Botánico 2026 | Ricardo Rubio / Europa Press

Los últimos versos de Canciones de amor a ti —"Se me quema el huevo frito / No sé hacer ni un puto huevo frito"— han sacado más carcajadas al público. Sin embargo, la intensidad ha llegado con siete días, donde Rigoberta Bandini se ha tumbado en el suelo antes de interpretar la última estrofa: "Llevo siete días pensando en ti / No sé si es normal o es que esta droga sube así / Pero calculaba un viaje corto y veo que no / No lo debería haber mezclado con alcohol".

"Tengo treinta y tres, soy Jesucrista Superstar / Siempre quise cambiar el mundo sin moverme del sofá", ha cantado la artista al final de La pulga en el sofá. Después, se ha rodeado de su equipo femenino para hacer sonar su himno Pamela Anderson, donde reivindica el papel de la mujer en la sociedad más allá de su "belleza despampanante".

Rigoberta Bandini recuerda su primer concierto en Madrid antes de cantar con Carmen Lancho

"Este sitio es tan bonito como me habían dicho", ha dicho Rigoberta Bandini sobre la ubicación de las Noches del Botánico. "Antes he hablado de la canción Fiesta (2020). Es verdad que recuerdo muy bien esos inicios y cómo la ciudad de Madrid me lo dio todo en ese primer concierto en el Teatro Victoria. Todavía estábamos sentados, con mascarillas... Una cosa muy distópica", ha dicho.

"Recuerdo que me agotasteis las entradas muy rápido; era uno de mis primeros shows. Os estaré siempre muy agradecida. No doy por hecho haber hecho sold out estas tres noches, estoy superagradecida. Es muy bonito sentir que estamos en el mismo equipo: que yo hago canciones, que vosotras estáis y que todo tiene sentido", ha añadido antes de presentar una de las canciones que más le gustan de su último disco, Aprenderás. Para este tema, ha subido al escenario a la madrileña Carmen Lancho, quien ha sufrido un pequeño desliz con la letra.

Un concierto lleno de sorpresas

Ante un concierto tan especial como este, Rigoberta Bandini ha decidido cantar una canción del disco que nunca antes había interpretado en directo: Abraxas. "Llevo unas bragas monísimas. Si no llevara tampoco pasaría nada, pero llevo", ha bromeado antes de presentar el tema: "Era verano cuando la compuse, así que vamos a invocar ese momento".

La canción termina con la repetición del verso "Jesucrista es Superstar, Superstar", el cual le ha valido a la artista para mencionar a León XIV: "Ya que está el papa, vamos a ver si le llega el Jesucrista. Ha vivido mucho en Perú, que he investigado. Que no me hable en inglés el papa, no pega", ha dicho ante las risas del público. En ese momento, Rigoberta Bandini ha comparado este concierto con su infancia: "Es como cuando tenía seis años y reunía a mis padres en el sofá. 'Voy a cantar...'. Este no es un festival cualquiera", ha dicho antes de conquistar con la dulzura de cançó de primavera.

"Os tengo que contar una cosa...", ha comentado antes de empezar a versionar Mayonesa, la canción de la banda uruguaya Chocolate que ha protagonizado el momento más hilarante de la noche. Acto seguido ha vuelto la intensidad con su revisión de El amor, de Massiel. La artista no ha podido interpretar la nota álgida del tema, seguramente por problemas de respiración provocados por su embarazo.

Así, ha llegado la parte más interactiva del concierto. Una corista ha bajado al público para que le cuenten sus problemas: "Las rigoberters bajamos con todas vosotras para hacer un poquito de terapia", ha dicho antes de hablar con una mujer que ha confesado que ya no tiene ganas de tener relaciones sexuales porque está "en plena menopausia". Este momento ha culminado con Rigoberta Bandini paseándose por la pista cantando Amore Amore Amore con sus fans.

De vuelta al escenario, las coristas han llenado el recinto de solemnidad con su mashup de Todas tienen ganas de jaleo y Julio Iglesias, al que le ha seguido la fiesta reivindicativa de Perra. Después, Rigoberta Bandini ha interpretado una canción inédita muy divertida: Chicle mal enganchado. "Esta no la habéis escuchado nunca, pero espero que os guste mucho", ha dicho al inicio.

Rigoberta Bandini en las Noches del Botánico | Ricardo Rubio / Europa Press

Tras KAIMAN, la cantante ha dicho que no quería irse "sin dejar vuestros espíritus bien arriba" con Too Many Drugs. Ahí ha simulado el final del concierto, aunque el público sabía que algo faltaba y ha empezado a entonar al unísono la letra de Ay Mamá antes de que Rigoberta Bandini volviera al escenario para regalarles el momento más esperado de sus conciertos. "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas / Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza", ha cantado con los pechos al descubierto.

Rigoberta Bandini en las Noches del Botánico | Ricardo Rubio / Europa Press

Tras más de un minuto de ovación, Rigoberta Bandini ha puesto punto y final al concierto con Busco un centro de gravedad permanente, un tema que remite a Franco Battiato y que reflexiona sobre "un lugar del que no me quiera bajar"; un lugar como su primer concierto en las Noches del Botánico.