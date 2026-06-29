Travis Birds y Enrique Bunbury unen sus voces en 'Todo o Nada' | Warner Music

Travis Birds publica Todo o Nada, una de las colaboraciones más especiales de la madrileña al contar con la compañía del icono del rock español Enrique Bunbury.

Una canción que anticipa el próximo proyecto de la joven cantante y que marca la transición hacia una nueva etapa creativa de la autora de Contigo, siendo Todo o Nada un alto en el camino hasta la llegada de nueva música.

En el apartado de la producción, Eduardo Cabra toma el mando para construir un universo sonoro en el que conviven influencias latinas y balcánicas, creando atmósfera épica y cargada de emoción para generar un paisaje musical que potencia la personalidad de ambos artistas.