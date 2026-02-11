Confunden a Bad Bunny con Bunbury y compran las entradas equivocadas: "Me he gastado 165 pavos"

Te interesa La Super Bowl de Bad Bunny consigue 128 millones de espectadores: este es su puesto en la historia

"Estas cosas pasan", comentan en Cuerpos especiales sobre el vídeo viral de dos chicas que han comprado entradas para Bunbury pensando que eran para Bad Bunny. Jorge Yorya trae este divertido suceso al anti-morning show de Europa FM para comentarlo con Eva Soriano y Nacho García.

Resulta que, tras su actuación en la Super Bowl, Bad Bunny puso a la venta nuevas entradas para sus doce conciertos en España. Dos fans quisieron comprar tickets, pero cuál fue su sorpresa cuando se dieron cuenta de que se habían confundido con Bunbury. Sus nombres son parecidos, sí... pero ¿tanto? "No se puede perrear", dice Eva Soriano sobre el exvocalista de Héroes del Silencio.

"Ya decía yo que qué barato estaba"

En el vídeo, que ha circulado rápidamente por redes sociales, las dos chicas ríen y lloran ante su mala suerte. "¿Qué hacemos con entradas para Bunbury? No me lo puedo creer. Pensaba que los rizos eran de él. Me quiero desmayar", comentan, asegurando que les despistó el cartel de Bunbury, donde aparece su silueta con el pelo rizado.

"Ya decía yo que qué barato estaba. Me he gastado 165 pavos [en dos entradas]", lamenta la autora de este despiste viral. Al final del vídeo, ambas aparecen escuchando a Bunbury con cara de circunstancias. "Recuerden, amigos: miren bien los nombres y las fechas antes de comprar la entrada. Ahora vamos a ir el 4 de diciembre a ver a Bunburryal Movistar Arena", comenta la otra chica, pronunciando el nombre del artista con dos erres.

"El nuevo trend de los jóvenes: no saber leer ni escribir. Hay gente confundiéndose [entre Bad Bunny y Bunbury] y la nueva moda viral es la desescolarización", analiza Jorge Yorya, colaborador de Cuerpos especiales. "Te puede pasar, es muy fácil equivocarte", añade Eva Soriano para defender a las chicas.