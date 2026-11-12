Leiva y Pablo Alborán, protagonistas de la Premiere de los Latin Grammy 2026: en qué consiste y dónde seguirla

Los Latin Grammy 2026 calientan motores para una de las noches más importantes de la música latina. La ceremonia se celebra este jueves 12 de noviembre el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, pero antes de esta deseada cita hay otra clave.

Aunque no se televisa, desde redes sociales y otras plataformas se puede seguir la Latin Grammy Premiere. Esta ceremonia previa es en la que se entregan la mayoría de los premios de la Academia Latina de la Grabación. Aunque la gala principal concentra buena parte de la atención mediática, este evento permite conocer a los ganadores de numerosas categorías.

Además, la ceremonia incluye actuaciones musicales, discursos de agradecimiento y momentos especiales que celebran la diversidad de la industria latina. Y uno de los nombres españoles más destacados de esta edición será Pablo Alborán, que actúa durante la Premiere.

El cantante llega a los premios nominado a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por KM0. El malagueño, que ya estuvo en el homenaje a Daddy Yankee, comparte escenario con intérpretes como Carminho, Yerai Cortés, Akapellah, Jorge Celedón, Gusi, Kakalo, Karen Lizarazo, Víctor Nain Jr. y Marina Sena.

Por su parte, Leiva también está presente en la Premiere, pero de otro modo: es uno de los presentadores encargados de entregar los galardones. El músico madrileño cuenta con dos nominaciones en esta edición, a Mejor Canción Pop/Rock por Hasta que me quede sin voz y a Mejor Vídeo Musical en Versión Larga, y también entrega algún galardón.

La ceremonia cuenta con tres artistas de reconocido prestigio como maestras de ceremonia: Lila Downs, Daniela Mercury y Niña Pastori, reconocida como Leading Lady por la Academia Latina de la Grabación. Además, Downs y Mercury reciben este año el Premio a la Excelencia Musical.

A qué hora es la Premiere y dónde verla

En cuanto al horario, la Latin Grammy Premiere se celebrará el jueves 12 de noviembre a partir de las 15:00 horas de la costa este de Estados Unidos, las 12:00 horas del Pacífico. Esto significa que podrá seguirse desde España a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) del jueves 12 de noviembre aproximadamente.

La organización ha confirmado que la retransmisión está disponible en directo a través de las plataformas digitales oficiales de la Academia Latina de la Grabación, por lo que los espectadores pueden seguir las actuaciones y los premios desde casa.

Una vez finalizada la Premiere, llega el turno de la ceremonia principal de los Latin Grammy 2026, que tiene lugar también el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Rosalía, con siete nominaciones, será una de las grandes protagonistas de la gala, en la que también están previstas actuaciones de artistas como Rosalía, Anitta, Juanes y Daddy Yankee, entre otros.