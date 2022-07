'Valen más': La canción de Morat que te abrirá los ojos y te tocará el corazón

Una semana después del lanzamiento del adelanto por redes, Morat ha compartido la versión completa de Valen más, su nuevo tema que hace un llamamiento al amor propio.

Los chicos de la banda colombiana son expertos en tocar la fibra sensible con sus temas y esta vez no iba a ser distinto. Pero esta vez no hablan de romanticismo o desamor, van un paso más allá.

En esta canción Morat nos invita a dejar a un lado el postureo en redes, a ser conscientes de nuestras cicatrices, ver más allá y quedarnos con las cosas que "valen más" en una balada llena de sentimiento, sinceridad y refugio, con un videoclip minimalista que potencia aún más el mensaje que quieren transmitir.

Con una letra pura basada en el aprendizaje sin remordimientos que nos sugiere replantear nuestras prioridades en un mundo lleno de máscaras y falsedades, en especial en el espacio anónimo del internet, según apunta Universal Music.

Se trata del tercer adelanto del que será el cuarto álbum de estudio del grupo, y está compuesto por la propia banda junto con Andrés Torres y Mauricio Rengifo quienes, a la vez, se han ocupado de la producción junto a Juan Pablo Isaza.

Morat, éxito tras éxito

Morat no para de acumular éxitos. Su último lanzamiento, París, junto al rapero argentino Duki, ha roto los récords siendo la canción más streameada de la banda con 45 millones de reproducciones. Además están inmersos en una gira mundial que pasará por nuestro país en Septiembre, para la que han acumulando cuatro fechas sold out en el Wizink Center de Madrid.