Cómo comprar entradas para la venta general del último concierto anunciado de Shakira en Madrid
Shakira no deja de apuntar alto y de qué manera. La residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha añadido una nueva fecha y ya suma 12 conciertos en Madrid. Para el último, anunciado hace solo unos días, todavía se pueden conseguir entradas. Este miércoles 13 de mayo empieza la venta general para ver a Shakira el próximo 9 de octubre.
Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, estrenan una nueva canción, 'Contigo'
Shakira rompe con todo y ha anunciado un nuevo concierto en su residencia en Madrid con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Con esta nueva cita, programada el viernes 9 de octubre de este 2026, la artista ya suma 12 conciertos en la capital española.
Y tras una preventa de éxito, repasamos todo lo que tienes que saber para la venta general, y así no quedarte sin tus entradas del último concierto anunciado por la colombiana, el antepenúltimo de la gira (por ahora).
¿A qué hora empieza la venta general de entradas?
La venta general para el concierto del 9 de octubre de Shakira comienza este miércoles 13 de mayo a las 10:00 horas, aunque se recomienda entrar con media hora de antelación para acceder a la cola virtual sin altercados.
Como siempre, la recomendación es que una vez estemos en la cola virtual no refresquemos la pestaña del navegador ni cambiemos el navegador. ¡Podemos perder la posición!
Las entradas para los conciertos se pueden adquirir a través de los siguientes canales: LiveNation, Ticketmaster y El Corte Inglés.
¿Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Shakira?
Los precios de las entradas del concierto del 9 de octubre son los mismos que el de los otros 11 shows de Shakira programados en Madrid. ¡ Apunta!
- Front Stage - 181,5 euros
- Pista general - 119 euros
- Terraza - 158,5 euros
- PL1 Grada - 158,5 euros
- PL2 Grada - 136 euros
- PL2 PMR - 136 euros
- PL3 Grada - 96,5 euros
- PL4 Grada - 73,5 euros
- VIP 1 - 464,5 euros
- VIP 2 - 328,5 euros
- VIP 3 - 498,5 euros
- VIP 4 - 345,5 euros
- VIP 5 - 600 euros
- VIP 6 - 1.000 euros
Aunque los gastos de gestión están incluidos, a los precios de las entradas hay que sumar un cargo de 2 euros por transacción / compra y, si queremos sentarnos al lado del pasillo, debemos tener en cuenta que el precio de estos asientos es superior.
Todos los conciertos de Shakira en España
En total, Shakira tiene confirmados —de momento— 12 conciertos en Madrid entre septiembre y octubre de este 2026, con toda una experiencia inmersiva en su mundo desde el recinto Iberdrola Music, concretamente en el escenario llamado Estadio Shakira.
- Viernes 18 de septiembre de 2026
- Sábado 19 de septiembre de 2026
- Domingo 20 de septiembre de 2026
- Viernes 25 de septiembre de 2026
- Sábado 26 de septiembre de 2026
- Domingo 27 de septiembre de 2026
- Viernes 2 de octubre de 2026
- Sábado 3 de octubre de 2026
- Domingo 4 de octubre de 2026
- Viernes 9 de octubre de 2026 - NUEVA FECHA
- Sábado 10 de octubre de 2026
- Domingo 11 de octubre de 2026