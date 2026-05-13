Cómo comprar entradas para la venta general del último concierto anunciado de Shakira en Madrid

Shakira rompe con todo y ha anunciado un nuevo concierto en su residencia en Madrid con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Con esta nueva cita, programada el viernes 9 de octubre de este 2026, la artista ya suma 12 conciertos en la capital española.

Y tras una preventa de éxito, repasamos todo lo que tienes que saber para la venta general, y así no quedarte sin tus entradas del último concierto anunciado por la colombiana, el antepenúltimo de la gira (por ahora).

¿A qué hora empieza la venta general de entradas?

La venta general para el concierto del 9 de octubre de Shakira comienza este miércoles 13 de mayo a las 10:00 horas, aunque se recomienda entrar con media hora de antelación para acceder a la cola virtual sin altercados.

Como siempre, la recomendación es que una vez estemos en la cola virtual no refresquemos la pestaña del navegador ni cambiemos el navegador. ¡Podemos perder la posición!

Las entradas para los conciertos se pueden adquirir a través de los siguientes canales: LiveNation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

¿Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Shakira?

Los precios de las entradas del concierto del 9 de octubre son los mismos que el de los otros 11 shows de Shakira programados en Madrid. ¡ Apunta!

Front Stage - 181,5 euros

Pista general - 119 euros

Terraza - 158,5 euros

PL1 Grada - 158,5 euros

PL2 Grada - 136 euros

PL2 PMR - 136 euros

PL3 Grada - 96,5 euros

PL4 Grada - 73,5 euros

VIP 1 - 464,5 euros

VIP 2 - 328,5 euros

VIP 3 - 498,5 euros

VIP 4 - 345,5 euros

VIP 5 - 600 euros

VIP 6 - 1.000 euros

Aunque los gastos de gestión están incluidos, a los precios de las entradas hay que sumar un cargo de 2 euros por transacción / compra y, si queremos sentarnos al lado del pasillo, debemos tener en cuenta que el precio de estos asientos es superior.

Todos los conciertos de Shakira en España

En total, Shakira tiene confirmados —de momento— 12 conciertos en Madrid entre septiembre y octubre de este 2026, con toda una experiencia inmersiva en su mundo desde el recinto Iberdrola Music, concretamente en el escenario llamado Estadio Shakira.