Veintiuno estrena 'TROYA' y se da un baño de masas con sus fans en Madrid

Veintiuno había estado dejando pistas en sus redes sociales sin que sus fans lo supieran y hoy, en Europa FM, os revelamos el caballo de Troya que teníamos delante.

Con solo una localización como guía, el Planetario de Madrid, los fans de Veintiuno tenían muy claro que no podían perderse la oportunidad de ver por qué habían creado tanto misterio.

¡Y mereció la pena! Tras buscar el mejor lugar para colocarse y avisar de que estarían allí hasta que “los azules” apareciesen, la banda empezó a tocar en plena calle, rodeada por sus fans que los miraban entusiasmados.

El inspirador mensaje de 'Troya'

“Si hoy no tienes plan, ven y subimos hasta el planetario”, comenzó a cantar Diego, revelando el principio de un tema que nace del impulso de “comenzar a decir que sí” y que nos recuerda que “merece la pena seguir” e intentarlo.

Desde luego, la letra es pegadiza, tanto que algunos ya se sabían el estribillo la segunda vez que la cantaron. Lo único malo que tuvo este tema es que por poco es interrumpido por la policía, que pasó con un coche muy cerca mientras la estaban interpretando para cerrar este pequeño show.

Un regalo para sus fans

Sin embargo, Troya no fue el único tema que cantaron, sino que hicieron un recorrido por algunos de sus temas más exitosos como La Vida Moderana, Dopamina, Vidas Pasadas, Estarás, Cabezabajo y La Toscana.

Además, antes de empezar a actuar, la banda les regaló a aquellos que estaban más cerca unas coronas de cartón y, al terminar de cantar Troya por segunda vez, sse quedaron a firmar y a hacerse fotos con cada uno de los asistentes.

Desde luego, esto es amor a sus fans y lo demás es tontería.