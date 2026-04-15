De Carolina Durante a Love of Lesbian y Veintiuno: canciones para celebrar los 30 años

Te interesa Un 1996 lleno de éxitos musicales: las canciones que se convirtieron en hits hace 30 años

¡Europa FM celebra 30 años! Tres décadas de historia plagadas de éxitos musicales. Y qué mejor manera de celebrarlo en Cuerpos especiales con una reflexión de Alba Cordero sobre los 30 a través de canciones.

Porque sí, muchos temas reflexionan sobre esta edad en la que ya se es un adulto hecho y derecho con obligaciones, cambios en la amistad y posible crisis vital. Recopilamos las recomendaciones de la colaboradora:

Juventud infinita - Novedades Carminha

"Los 30 son un momento en el que se rompe una creencia, en la que se cree que la juventud es infinita. Spoiler, chicos, no lo es", expresa la colaboradora, y qué mejor manera de romper este mantra que con este tema.

30 años - Conociendo Rusia

Tal es el cambio vital con 30 que Conociendo Rusia tiene una canción concretamente para hablar de ello. Y es que "antes de cumplir 30 años hay otro acontecimiento canónico en la vida de la gente que son los días previos en los que piensas que vas a cumplir 30 años".

Joder, no sé - Carolina Durante

En este homenaje no podía faltar este hit que reflexiona sobre el inexplicable estado de cansancio antes incluso de los 30.

La vida moderna - Veintiuno y Love of Lesbian

¿La vida adulta te supera? Pues imagínate seguir las nuevas tendencias de la sociedad cuando ya todo parecía establecido.

Los días malos - Niña Polaca

Ya no se coincide con los amigos, cada uno tiene sus propios problemas y su vida cargada de obligaciones... Todo ello a los 30 años.

Adulto funcional- Carrera blanca

Qué difícil es cumplir con lo que se espera de ser adulto, y a los 30 ya no hay excusa: tener con un horario laboral del que no poder escaquearse, pagar el alquiler, convivir con la idea de formar una familia y mil 'problemáticas' a partir de cierta edad.

Pero no todo iba a ser pesadumbre, y menos para Europa FM. "¿Qué es lo mejor de todo esto? Que Europa FM es una emisora, y las emisoras de radio no tienen crisis vitales. Así que como dicen Delafé y las flores azules: 'Nadie va a pararnos mientras no dejemos de cumplir años'", celebra Alba Cordero con optimismo desde Cuerpos especiales.