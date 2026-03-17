Veintiuno celebra que formará parte de la gira de La Oreja de Van Gogh con una cover de '20 de enero'

La oreja de Van Gogh comienza muy pronto su gira con la vuelta de Amaia Montero al grupo, y no lo harán solos: Tantas cosas que contar tourcontará con los artistas Paula Alone y Veintiuno.

Ahora, el grupo liderado por Diego Arroyo ha querido celebrar este hito en su carrera con una versión de lo más especial del hit 20 de enero. Veintiuno ha compartido así un vídeo en redes sociales interpretando esta cover con el atardecer de fondo, junto a un texto agradeciendo esta oportunidad.

"La semana pasada supimos que abriremos los primeros conciertos de la gira de La Oreja de Van Gogh. Es imposible explicaros lo que significa para nosotros tener esta oportunidad, de la mano de una banda que nos acompaña desde, literalmente, la niñez", han expuesto los músicos.

Tras conocer la noticia querían hacer un homenaje del momento: "Al día siguiente cogimos el coche por la mañana para llegar a la playa de la Concha (sí, esa playa), en Donosti, al atardecer, y devolverles un regalo. Un homenaje. Una señal del respeto y admiración que tenemos por todas las canciones que nos acompañan".

"Qué año tan increíble va a ser. Podéis contar con nosotros", concluye Veintiuno, muy emocionado con lo que está por llegar.