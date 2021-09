La verdadera razón de la cancelación del concierto de Alex Casademunt

FAMILIA VS ARTISTAS

Otra oportunidad, el concierto homenaje a Alex Casademunt previsto el 24 de septiembre en el Wizink Center de Madrid, quedó cancelado a penas unas semanas.

La propia organización del evento publicó un comunicado para anunciarlo: "Lamentamos comunicar que el concierto homenaje a Alex Casademunt programado para el 24 de septiembre en el Wizink Center Madrid, queda cancelado. Dicha decisión se ha tomado de manera consensuada tanto con la familia como con todas las partes implicadas. Sentimos los inconvenientes que esta cancelación pueda ocasionar. El importe de las entradas se devolverá a través de las ticketeras donde fueron adquiridas".

Un comunicado en el que no se explicó los motivos por los que se llevaba a cancelar definitivamente este concierto que ya había sido pospuesto debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus.

Tras el revuelo, los responsables del evento aseguraron que esta cancelación no se debía a una baja venta de entradas, sino que el cambio de fecha podría haber hecho que algunos de los artistas confirmados en un primer momento no pudiesen acudir. "Querían hacer algo a lo grande por Álex y no algo pequeño. Al final, se ha decidido renunciar", reveló una fuente cercana a los organizadores.

El caché de sus compañeros, el real motivo

Sin embargo, Dani Skavia, quién fue representante de Alex Casademunt, ha asegurado que los motivos van más allá de la incompatibilidad de agendas. Al parecer, algunos de los compañeros de edición de Alex se negaron a no cobrar su caché u otorgarlo —la venta de entradas iba destinada a una organización benéfica—, algo que sorprendió tanto a la familia como a otros exconcursantes de OT.

"Los motivos son los que hemos dicho en el comunicado. Nos mantenemos en eso porque dimos nuestra palabra de no decir los motivos reales de la cancelación", ha asegurado Skavia, dejando claro que hay otras razones ocultas que han llevado a la familia a no querer seguir adelante con este tributo.

En este concierto iban a participar otros compañeros de la primera edición de OT como David Bustamante, Geno, Alejandro Parreño, Manu Tenorio, Chenoa, Javián, Mireia, Naím Thomas, Natalia, Nuria Fergó y Verónica. También iban a actuar otros artistas amigos del artista como Marta Sánchez, Alejandra, Flanagan, Marta Botía, Merche, Pancho Céspedes, Papa Joe y Roser; además de la participación de Nina y Joan Casademunt, hermano del artista.

Por su parte, la familia no ha querido entrar en polémica. “Nos han propuesto cancelarlo y volver a poner otra fecha, pero nosotros no hemos querido. Para nosotros ya era duro, así que no queremos que lo sea aún más", ha asegurado Rosa, madre del artista.

Aunque esto no significa que dejen a Casademunt sin el homenaje que se merece: "Ya haremos algo en plan íntimo. El que quiera venir, que venga"

Los triunfitos se defienden entre sí

Ante esta polémica, Natalia Rodríguez ha querido defender a sus compañeros de edición asegurando a que todo se ha debido a una incompatibilidad de agendas: "hubo una fecha, íbamos a ir casi todos. Luego se cambió y había gente que ya tenía compromisos”.

Además, asegura que estos comentarios duelen mucho, ya que ellos se consideran una familia: "Duele mucho que alguien haya dicho que allí la gente fuera por lo que fue, para hacerse la foto, para nada. Lo que nosotros vivimos, lo sabemos nosotros; la hermandad que tenemos, solo lo sabemos nosotros".