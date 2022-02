El verdadero nombre del cantante Sebastián Yatra y la historia de su apellido artístico

Sebastián Yatra, cantante colombiano de 27 años, se ha convertido en todo un referente para los amantes de la música latina. Pero es probable que, ni los más seguidores del intérprete de Tacones rojos, conozcan la verdadera historia de su nombre artístico, con cuántos años empezó a componer, o cuándo lanzó su primer gran éxito.

El verdadero nombre de Sebastián Yatra: la historia de su apellido

Lo primero que probablemente muchos no sepan es que Sebastián Yatra no se llama Sebastián Yatra. Su nombre real es Sebastián Obando Giraldo.

Tomó la decisión de cambiar su apellido después del consejo de su madre, contó en una entrevista con la revista Elle. "Fue mi madre quien me lo aconsejó como apellido artístico. Y ese camino me ha llevado lejos. Ella es una persona muy honesta, muy intuitiva, muy pura, una mujer que me ha acercado intensamente a su espiritualidad", contó.

Yatra es un terminó hindú que significa "camino sagrado a lo divino", que es la senda que ha recorrido el colombiano desde que inició su carrera en la música.

Compositor con solo 12 años

Original de Medellín, y nacido el 15 de octubre de 1994, Sebastián Yatra siente atracción por el ámbito musical desde muy pequeño.

En 1999 se trasladó a Miami, donde comenzó a compaginar sus estudios con la música. De hecho, en 2006, con tan solo 12 años, empezó a componer sus primeros temas. Podría decirse que su despertar musical fue su participación en la obra de su escuela High School Musical, y desde entonces, la música ha sido su fiel compañera.

Durante los años posteriores, tomó clases de piano y guitarra, y también fue perfeccionando su técnica vocal. Pero fue en su adolescencia, cuando tuvo que elegir entre sus dos grandes pasiones: el fútbol o la música. Su decisión final ya la conocemos: ser futbolista de hobby, y dedicar su vida al arte. Y menos mal, porque el mundo se hubiese perdido a uno de los mejores artistas de la categoría internacional latina.

Su primera canción en 2013

Su primer sencillo no tardó mucho en llegar. El 30 de septiembre de 2013 lanzó El psicólogo.

El tema contó con un recibimiento completamente positivo, tanto desde una perspectiva crítica, como comercial. De hecho, a partir de su lanzamiento, el cantante se posicionó y consolidó como una revelación de la música pop en su país natal. Yatra se colocó en cabeza de las principales listas musicales del país y, además, el sencillo se extendió por otros países de América Latina como Venezuela, Ecuador, y México.

Tras haber posicionado de manera histórica su canción debut, y tras su amplia promoción en Colombia, la sensación del Teen Pop colombiano fue escogido por la estación radial Radio Tiempo en 2014 para abrir los conciertos colombianos de Paty Cantú durante la gira Drama Queen Tour, y los de Sandoval en el Deja Que la Vida Te Sorprenda Tour. Sebastián Yatra aprovechó esta oportunidad para su segundo sencillo lanzado en 2014 bajo el título Todo lo que siento.