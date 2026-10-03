Setlist de Vetusta Morla para sus conciertos de 2026: todas las canciones de su gira de regreso

Vetusta Morla está de regreso a los escenarios tras dos años de silencio. La banda madrileña comenzó su Gira de vuelta. Canciones de ida el 2 de octubre en el Palau Sant Jordi, donde desvelaron el repertorio de canciones de un tour que, entre octubre y noviembre, pasará por Barcelona, Valencia, Pamplona, Málaga, A Coruña, Sevilla y Madrid.

"En estos años de descanso hemos visto cómo el mundo se nos está yendo por el sumidero, cómo el desaliento y la apatía arrasaban todo, y decidimos volver con las mejores herramientas que tenemos para luchar contra el tedio y el sinsentido: las canciones", dijo Pucho, vocalista del grupo, durante su primer show en la capital catalana.

Las canciones de Vetusta Morla para su gira de regreso

En total, Vetusta Morla interpreta 26 canciones, de las cuales ocho pertenecen a su próximo álbum —que aún no tiene fecha de lanzamiento—. De momento, el grupo solo ha publicado un sencillo de este trabajo, Si vuelves. Los otros siete temas son inéditos y los tocan en directo en exclusiva.

A continuación, recopilamos el setlist completo de la gira de regreso de Vetusta Morla con todas las canciones ordenadas:

Mi colección de duelos (inédita)

(inédita) Bailar en Beirut (inédita)

(inédita) De alguna forma (inédita)

(inédita) Si vuelves

La deriva

Golpe maestro

El hombre del saco

Todo lo que arde (inédita)

(inédita) Maldita dulzura

Finisterre

Mapas

Lo importante (inédita)

(inédita) Puñalada trapera

23 de junio

La Virgen de La Humanidad

Boca en la tierra

Cuarteles de invierno

La vieja escuela

Te lo digo a ti

La caja de los truenos (inédita)

(inédita) Valiente

La cuadratura del círculo

Si nos quedamos solos en el mundo (inédita)

(inédita) Consejo de sabios

Copenhague

Los días raros

Además, la canción que suena de fondo al final es No hay tanto pan, un tema de Sílvia Pérez Cruz de 2016 con perspectiva de clase.