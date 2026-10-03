Setlist de Vetusta Morla para sus conciertos de 2026: todas las canciones de su gira de regreso
Vetusta Morla interpreta 26 canciones durante sus conciertos de 2026, los cuales marcan el regreso a los escenarios de la banda tras dos años. Gira de vuelta. Canciones de ida supone un acontecimiento muy esperado por sus fans, en parte porque el grupo toca en directo siete canciones de su próximo disco que aún no han salido a la luz.
Vetusta Morla deja huella en Barcelona con su regreso a los escenarios tras dos años de silencio
Vetusta Morla está de regreso a los escenarios tras dos años de silencio. La banda madrileña comenzó su Gira de vuelta. Canciones de ida el 2 de octubre en el Palau Sant Jordi, donde desvelaron el repertorio de canciones de un tour que, entre octubre y noviembre, pasará por Barcelona, Valencia, Pamplona, Málaga, A Coruña, Sevilla y Madrid.
"En estos años de descanso hemos visto cómo el mundo se nos está yendo por el sumidero, cómo el desaliento y la apatía arrasaban todo, y decidimos volver con las mejores herramientas que tenemos para luchar contra el tedio y el sinsentido: las canciones", dijo Pucho, vocalista del grupo, durante su primer show en la capital catalana.
Las canciones de Vetusta Morla para su gira de regreso
En total, Vetusta Morla interpreta 26 canciones, de las cuales ocho pertenecen a su próximo álbum —que aún no tiene fecha de lanzamiento—. De momento, el grupo solo ha publicado un sencillo de este trabajo, Si vuelves. Los otros siete temas son inéditos y los tocan en directo en exclusiva.
A continuación, recopilamos el setlist completo de la gira de regreso de Vetusta Morla con todas las canciones ordenadas:
- Mi colección de duelos (inédita)
- Bailar en Beirut (inédita)
- De alguna forma (inédita)
- Si vuelves
- La deriva
- Golpe maestro
- El hombre del saco
- Todo lo que arde (inédita)
- Maldita dulzura
- Finisterre
- Mapas
- Lo importante (inédita)
- Puñalada trapera
- 23 de junio
- La Virgen de La Humanidad
- Boca en la tierra
- Cuarteles de invierno
- La vieja escuela
- Te lo digo a ti
- La caja de los truenos (inédita)
- Valiente
- La cuadratura del círculo
- Si nos quedamos solos en el mundo (inédita)
- Consejo de sabios
- Copenhague
- Los días raros
Además, la canción que suena de fondo al final es No hay tanto pan, un tema de Sílvia Pérez Cruz de 2016 con perspectiva de clase.