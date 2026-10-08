La historia de 'Bailar en Beirut', la nueva canción de Vetusta Morla: "Sellamos un juramento"

Bailar en Beirut, la nueva canción de Vetusta Morla tras Si vuelves, nace de una historia muy importante para el grupo de Tres Cantos.

Todo se remonta al año 2004, cuando los integrantes de la banda acudieron al Festival ANTI-CRISE en Beirut (Líbano). "Nos embarcamos en una experiencia humana y artística absolutamente estimulante, que estrechó nuestro vínculo como amigos y como compañeros de banda", explica el grupo en redes sociales.

"La leyenda dice que el impacto en nosotros fue tal que la última noche de nuestra estancia allí, subidos a la azotea de la casa otomana donde se celebró el festival, sellamos el juramento de hacer siempre todo lo que estuviera en nuestra mano por continuar esta aventura fabulosa", añade Vetusta Morla. Un mensaje fundamental para entender el regreso de la banda tras dos años de silencio.

En el formulario para preguardar el tema, el grupo desvela qué significa Bailar en Beirut para ellos: "Es la renovación de una promesa realizada hace 22 años: hacer siempre lo posible por continuar nuestra aventura en la música. Celebramos así la esperanza invencible que pavimenta el camino de quien cree en lo que hace e invitamos a quienes la escuchéis a resistir tiempos oscuros con las defensas inexpugnables que la amistad y la belleza nos ofrecen, incluso en los momentos más desesperados".

En Instagram, Vetusta Morla ha compartido un vídeo con imágenes de su viaje a Beirut y, de fondo, se escuchan unos pocos versos de la canción:

Dicen que lo nuestro comenzó en Beirut

En la azotea de una cosa otomana

Con un juramento con los dedos en cruz

Entre minaretes con efecto llamada

Se firmó aquel pacto en plena madrugada

La canción no pilla por sorpresa a los fans, pues Vetusta Morla ya la interpretó en directo en el primer concierto de su gira de regreso. Bailar en Beirut sonó en el Palau Sant Jordi de Barcelona el pasado 2 de octubre, cuando el grupo también hizo sonar otros temas inéditos de su próximo álbum de estudio —que aún no tiene fecha de estreno—.