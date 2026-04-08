Viva Suecia continuará su gira este mes de abril después de arrasar en sus anteriores conciertos en España

Con su show en el Movistar Arena de Madrid el pasado 7 de marzo, Viva Suecia se consagró como una de las mejores bandas que nos ha dado nuestro país, al igual que lo ha dejado claro a su paso por Valladolid, Valencia y Zaragoza.

La gira Hecho en Tiempos de Paz, de la cual Europa FM es radio oficial, aún tiene pendientes diez paradas en nuestro país y una en Ciudad de México, de las cuales tres ya han logrado hacer un rotundo sold out.

Sin embargo, el resto de fechas aún tienen entradas disponibles, por lo que no te puedes perder esta oportunidad única de disfrutar de un directo que te llenará de nostalgia, euforia y esperanza.

Todas las fechas pendientes de Viva Suecia

18 de abril de 2026 - A Coruña / Coliseum

25 de abril de 2026 - Bilbao / Bilbao Arena (Sold Out)

16 de mayo de 2026 - Granada / Plaza de Toros

23 de mayo de 2026 - Ciudad de México / Lunario

7 de junio de 2026 - Sevilla / Plaza de España

20 de junio de 2026 - Toledo / Plaza de Toros (Sold Out)

11 de julio de 2026 - Alicante / Área 12

14 de agosoto de 2026 - Vigo / Auditorio de Castrelos (PRÓXIMAMENTE)

17 de octubre de 2026 - Murcia / Espacio Norte (Sold Out)

7 de noviembre de 2026 - Pamplona / Navarra Arena

16 de enero de 2027 - Barcelona / Palau Sant Jordi

Cómo comprar entradas para Viva Suecia

Las entradas para los próximos conciertos se pueden obtener en estos puntos de venta oficiales: la plataforma Fevery la página oficial de Viva Suecia.