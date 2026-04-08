Viva Suecia continuará su gira este mes de abril después de arrasar en sus anteriores conciertos en España
La banda murciana tiene previstos diez conciertos por toda España y uno en Ciudad de México hasta el final de su gira en enero de 2027. Con Hecho en tiempos de paz, Viva Suecia ha dado ya seis conciertos que han sido todo un éxito, incluidas dos fechas en el Movistar Arena de Madrid.
Dani Martín y Viva Suecia, cabezas de cartel del festival Jardín de las Delicias 2026
Viva Suecia se reivindica como banda en su tercer concierto en el Movistar Arena de Madrid
Con su show en el Movistar Arena de Madrid el pasado 7 de marzo, Viva Suecia se consagró como una de las mejores bandas que nos ha dado nuestro país, al igual que lo ha dejado claro a su paso por Valladolid, Valencia y Zaragoza.
La gira Hecho en Tiempos de Paz, de la cual Europa FM es radio oficial, aún tiene pendientes diez paradas en nuestro país y una en Ciudad de México, de las cuales tres ya han logrado hacer un rotundo sold out.
Sin embargo, el resto de fechas aún tienen entradas disponibles, por lo que no te puedes perder esta oportunidad única de disfrutar de un directo que te llenará de nostalgia, euforia y esperanza.
Todas las fechas pendientes de Viva Suecia
- 18 de abril de 2026 - A Coruña / Coliseum
- 25 de abril de 2026 - Bilbao / Bilbao Arena (Sold Out)
- 16 de mayo de 2026 - Granada / Plaza de Toros
- 23 de mayo de 2026 - Ciudad de México / Lunario
- 7 de junio de 2026 - Sevilla / Plaza de España
- 20 de junio de 2026 - Toledo / Plaza de Toros (Sold Out)
- 11 de julio de 2026 - Alicante / Área 12
- 14 de agosoto de 2026 - Vigo / Auditorio de Castrelos (PRÓXIMAMENTE)
- 17 de octubre de 2026 - Murcia / Espacio Norte (Sold Out)
- 7 de noviembre de 2026 - Pamplona / Navarra Arena
- 16 de enero de 2027 - Barcelona / Palau Sant Jordi
Cómo comprar entradas para Viva Suecia
Las entradas para los próximos conciertos se pueden obtener en estos puntos de venta oficiales: la plataforma Fevery la página oficial de Viva Suecia.