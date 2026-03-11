Dani Martín y Viva Suecia, cabezas de cartel del festival Jardín de las delicias 2026

Dani Martín en el Movistar Arena de Madrid con el primer concierto de su 'Gira 25 P*t*s Años' | GIM / GTRES

La temporada de festivales está a la vuelta de la esquina, y ahora el mítico Jardín de las delicias en Madrid publica un avance de lo que será su gran cartel este 2026

El festival da la sorpresa con los primeros nombres: serán Dani Martín y Viva Suecia quienes encabecen ese line up de la cita musical, que se celebrará el viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

A estos grandes nombres se suman también los de Sexy Zebras, Marlon, Marlena e Inazio, que actuarán en los escenarios de la Universidad Complutense tras el próximo verano.

Todavía queda por confirmar muchos otros artistas, pues este es un primer avance de la que es "la edición más especial del jardín".

En el caso de Dani Martín, el artista añade una fecha más a su gran Gira 25 P*t*s Años, que celebra la trayectoria del cantante sobre el escenario. Por su parte, Viva Suecia hará lo mismo como parte de su tour Hecho en tiempos de paz.

Cómo comprar las entradas

Los abonos para asistir a los conciertos de Jardín de las delicias ya están disponibles. Se puede acceder a ellos a través de la página web oficial del festival.