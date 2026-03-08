Viva Suecia se reivindica como banda en su tercer concierto en el Movistar Arena de Madrid

Viva Suecia está en su mejor momento, y así lo demuestra que el grupo murciano ha celebrado su tercer concierto en el Movistar Arena de Madrid este sábado 7 de marzo. Tras actuar en el mismo recinto el pasado 31 de octubre de 2025, la banda ha vuelto a la capital con su gira más ambiciosa: Hecho en tiempos de paz.

Esta vez, Viva Suecia ha pisado el escenario con tres canciones más en el repertorio y un objetivo: poner en valor su faceta como banda de música —quizás por eso no ha habido invitados—. Frente a las críticas o las acusaciones de haber perdido su esencia, el grupo ha cerrado el concierto con un alegato: "Cuando digan que somos una banda pop, da igual. Lo más importante es que somos una banda".

Durante dos horas de espectáculo, Viva Suecia ha demostrado por qué ha vuelto al Movistar Arena con todas las entradas vendidas y cientos de fans con camisetas del grupo. Su objetivo sigue siendo el mismo: disfrutar de la música en directo los cuatro juntos y la banda al completo.

Rafa Val (cantante), Jess Fabric (bajo eléctrico), Alberto Cantúa (guitarra) y Fernando Campillo (batería) han querido añadir al setlist varias canciones antiguas con las que rinden homenaje a sus inicios, pero también al público que los apoyó en aquella época. Pero el protagonista del concierto es su último disco, Hecho en tiempos de paz, con el que reivindican una forma de vida alejada de la violencia bajo el logo de una paloma blanca.

Entre la euforia, la nostalgia y la esperanza

El show comienza bajo una profunda oscuridad de la que emana un destello de luz sobre una pantalla gigante. Una luz que supone un rayo de esperanza ante un mundo invavido por la hostilidad. Así, el grupo ha subido al escenario a modo de siluetas entre la niebla y un acompañamiento musical épico al que le ha seguido Dolor y gloria: "Se trata de algo mucho más profundo / De hacer un poquito mejor el mundo", dice la letra, que resume el propósito de Viva Suecia.

"En ningún momento pensamos que íbamos a tocar una sola vez en este sitio"

Tras la soledad de La orilla —"Me estoy ahogando y nadie mira el mar"— y A dónde ir, Rafa Val ha pronunciado las primeras palabras del concierto: "En ningún momento pensamos que íbamos a tocar una sola vez en este sitio. No se nos pasaba por la cabeza que íbamos a hacerlo tres. No sé si volveremos a hacerlo, nos da igual, lo que importa es el ahora. Vamos a pasarlo de puta madre".

Así, el espectáculo ha seguido con Lo siento —su colaboración con Dani Fernández—, Fuimos felices aquí y Deja encendida una luz, con la que el público ha acompañado el confeti con las linternas de sus móviles. "Gracias por encender una luz", han dicho antes de presentar una canción "muy del pasado", Bien por ti (2015), con la que los asistentes han cantado a pleno pulmón: "Miento cuando digo / Que te miento cuando digo / Que te miento cuando digo / Que me hace falta espacio".

Uno de los momentos más emocionantes del concierto ha llegado con el estribillo de La voz del presidente: "Y yo / Solo me acuerdo de ti / Tiemblo al oír la canción / Que antes me hacía feliz".

El optimismo ha invadido el Movistar Arena con Algunos tenemos fe, una canción sobre la esperanza de mantener relaciones puras y duraderas: "No quiero ser de esa gente / Que nunca parece feliz". Acto seguido, Rafa Val ha presentado Los afortunados asegurando que su máneger les aconsejó recuperarla en los conciertos y le dieron la razón. "Que no sirva de precedente", ha bromado.

Con Querer, la energía ha llegado a un punto álgido que se ha mantenido con Justo cuando el mundo apriete, su colaboración con Leiva con la que el público ha podido cantar con la emoción en la garganta: "Suerte / Justo cuando el mundo apriete / Mejorando lo presente / Puedes agarrarte a mí". Y, a pesar de que parecía que la canción había terminado, los fans han seguido tarareando y dando palmas hasta que el grupo ha seguido tocando el tema.

Acto seguido, Rafa Val le ha cedido la palabra a Alberto Cantúa. "No sé si sabéis que tenemos un madrileño en el grupo", ha dicho el cantante antes de que el guitarrista pronunciara un pequeño discurso: "Viva el sur de Madrid. Está aquí mi familia de Leganés, Getafe... En fin, un sueño estar aquí". "Cuando uno es guapo no necesita hablar más", ha bromeado Rafa, que ha seguido hablando para presentar el siguiente tema.

"Hace doce años no teníamos la suerte de tener esta pantalla tan grande, y aun así éramos muy felices (y lo seguimos siendo). Cuando preparamos esta gira, pensamos en una canción que solo conocen unos pocos, y por qué no tocarla entera como lo hacíamos cuando no teníamos tanta pantalla", ha comentado antes de tocar Permiso o perdón (2016), la cual han cantado solo algunas personas mientras otras aprovechaban para ir al baño o pedir bebida. "¿Qué tal la nostalgia, bien?", ha preguntado al terminar. "A los que las conocéis se os ve con el puño en alto y es increíble", ha añadido sobre los fans más veteranos.

El siguiente tema ha sido Tú y yo contra los demás, para el que se ha unido Hoonine: "Tenemos a los colaboradores dentro de la banda", ha dicho sobre la integrante de la banda.

Otra canción rescatada del baúl ha sido El mal, del disco El amor de la clase que sea. "Nunca la había escuchado en directo", ha dicho una fan del público. Tras los saltos con Sangre, Rafa Val se ha sentado al teclado para interpretar Melancolía, una colaboración con Samuraï que han interpretado con las coristas Natalia Duma y Nyeleti Tomás. "Esta canción empieza con un boicot a mí mismo, porque yo no era guitarrista ni pianista ni nada. Y de repente tengo que sentarme al piano delante de 15.000 personas. Admirarlas más a ellas de lo que me criticáis a mí", ha bromado el vocalista.

Tras la colaboración con Valeria Castro Hablar de nada, Viva Suecia ha seguido con Una bandera que nos sirva a los dos, una canción creada en "una casita pequeña de Albacete" donde los miembros del grupo acuden para componer. Y el show ha seguido con El rey desnudo y No hemos aprendido nada, al que le ha seguido una transición instrumental con las voces de las coristas, la trompeta, el saxofón, la guitarra eléctrica, la batería, el teclado...

"Tenemos una banda increíble", ha dicho Rafa Val antes de presentar al resto de músicos: Mario Pérez, Fran Guirao, Fran Sánchez, Josué García, Nyeleti Tomás, Rodrigo Cominero y Marina Damer. Todos juntos han interpretado el mayor éxito de Viva Suecia: El bien.

La última parte del espectáculo ha llegado con el confeti de Lo que te mereces y el discurso posterior a Amar el conflicto (Todo lo que importa): "Nunca jamás soñamos siquiera con lo que ha pasado las tres veces que nos hemos subido aquí. Y es más por vuestra culpa que por la nuestra. Muchísimas gracias. Una vez más, ha sido increíble".

Como cierre, Viva Suecia ha reivindicado la paz que da nombre a su último disco con un dardo a Donald Trump. La letra de Mala prensa dice: "Y ahora te puedes callar / Habla en la televisión / Otro deportista / El orgullo de la nación / Una persona ejemplar". Entre medias, Rafa ha añadido un verso: "Que no sea Donald Trump", unas palabras con un gran significado en el contexto de la guerra de Irán.

Así, tras sonar Volare (Nel Blu di Pinto di Blu) de Gipsy Kings, el grupo ha cerrado la noche al grito de "¡Viva Madrid, viva Murcia! Hagamos la paz, amigos". Un mensaje que seguirá sonando hasta el último concierto de la gira el 16 de enero de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.