Viva Suecia y Enjambre unen fuerzas y elevan 'Dolor y Gloria' a la enésima potencia

Los caminos de Viva Suecia y Enjambre llevan tiempo entrelazados y este viernes lo celebran con una nueva versión de Dolor y gloria, el tema de los murcianos que ahora adquiere una nueva dimensión.

Europa FM

Madrid15/05/2026 09:13

Viva Suecia sabe que Dolor y Gloria se merece seguir siendo una de las canciones favoritas de los fans, y para ello los murcianos han decidido ofrecerles una nueva versión del tema.

Esta vez se han ido al otro lado del charco para regrabar el tema junto a Enjambre, la banda que los acogió en México y que los ha acompañando en dos conciertos de su gira Hecho en tiempos de paz.

Las dos bandas se unen así en un featuring de lo más especial ya que a estas alturas se considera ya familia.

Las voces y sonidos de Viva Suecia y Ejambre se mimetizan en la nueva versión de Dolor y Gloria, producida por Adanowsky y grabada en sus estudios de México. De esta manera, la potencia de la canción se eleva a la enésima potencia con ese toque diferenciador de la voz del vocalista de Enjambre, Luis Humberto Navejas, entrelazada con la de Rafa Val.

La letra de 'Dolor y Gloria' de Viva Suecia

Empieza el día y yo lo quiero acabar

Algunas veces siento que te debería llamar

Y hacer las paces con el universo

Dormir porque me duele estar despierto

Mis amigos se olvidaron de mí

Supongo que he colaborado porque no estuve ahí

Haciendo fuerza ante el dolor ajeno

Ahora sé que los echo de menos

Ven un día y tomamos café

Quiero contarte que me ahogo hasta cuando hago pie

Y me molesta hasta mi propia sombra

Y me hago adicto a lo que a ti te sobra

Que el escenario se ha comido al actor

Que las manías que tenía solo van a peor

Por resumir un poco más la historia

Solo se trata de dolor y gloria

Cuando te acuerdes de mí

Vas a mandarme al infierno

Tiene sentido vivir

Cuando perdemos el tiempo

Y si te acuerdas de mí

Voy a joderte el presente

No me da miedo decir

Que voy a quererte siempre

Los chicos se han venido abajo y yo no (yo no)

Sé que no nos va a hacer mejores otra nominación

Se trata de algo mucho más profundo

De hacer un poquito mejor el mundo

Y nada más puedo leer hasta aquí

Que tengas el mejor futuro y que yo siga ahí

Haciendo bromas como mecanismo

Cuando nos asomemos al abismo

Cuando te acuerdes de mí

Cuando te acuerdes de mí

Vas a mandarme al infierno

Tiene sentido vivir

Cuando perdemos el tiempo

Y si te acuerdas de mí

Voy a joderte el presente

No me da miedo decir

Que voy a quererte siempre

Cuando te acuerdes de mí

Vas a mandarme al infierno

Tiene sentido vivir

Cuando perdemos el tiempo

Y si te acuerdas de mí

Voy a joderte el presente

No me da miedo decir

Que voy a quererte siempre