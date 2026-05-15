Viva Suecia y Enjambre unen fuerzas y elevan 'Dolor y Gloria' a la enésima potencia
Los caminos de Viva Suecia y Enjambre llevan tiempo entrelazados y este viernes lo celebran con una nueva versión de Dolor y gloria, el tema de los murcianos que ahora adquiere una nueva dimensión.
Viva Suecia sabe que Dolor y Gloria se merece seguir siendo una de las canciones favoritas de los fans, y para ello los murcianos han decidido ofrecerles una nueva versión del tema.
Esta vez se han ido al otro lado del charco para regrabar el tema junto a Enjambre, la banda que los acogió en México y que los ha acompañando en dos conciertos de su gira Hecho en tiempos de paz.
Las dos bandas se unen así en un featuring de lo más especial ya que a estas alturas se considera ya familia.
Las voces y sonidos de Viva Suecia y Ejambre se mimetizan en la nueva versión de Dolor y Gloria, producida por Adanowsky y grabada en sus estudios de México. De esta manera, la potencia de la canción se eleva a la enésima potencia con ese toque diferenciador de la voz del vocalista de Enjambre, Luis Humberto Navejas, entrelazada con la de Rafa Val.
La letra de 'Dolor y Gloria' de Viva Suecia
Empieza el día y yo lo quiero acabar
Algunas veces siento que te debería llamar
Y hacer las paces con el universo
Dormir porque me duele estar despierto
Mis amigos se olvidaron de mí
Supongo que he colaborado porque no estuve ahí
Haciendo fuerza ante el dolor ajeno
Ahora sé que los echo de menos
Ven un día y tomamos café
Quiero contarte que me ahogo hasta cuando hago pie
Y me molesta hasta mi propia sombra
Y me hago adicto a lo que a ti te sobra
Que el escenario se ha comido al actor
Que las manías que tenía solo van a peor
Por resumir un poco más la historia
Solo se trata de dolor y gloria
Cuando te acuerdes de mí
Vas a mandarme al infierno
Tiene sentido vivir
Cuando perdemos el tiempo
Y si te acuerdas de mí
Voy a joderte el presente
No me da miedo decir
Que voy a quererte siempre
Los chicos se han venido abajo y yo no (yo no)
Sé que no nos va a hacer mejores otra nominación
Se trata de algo mucho más profundo
De hacer un poquito mejor el mundo
Y nada más puedo leer hasta aquí
Que tengas el mejor futuro y que yo siga ahí
Haciendo bromas como mecanismo
Cuando nos asomemos al abismo
Cuando te acuerdes de mí
Cuando te acuerdes de mí
Vas a mandarme al infierno
Tiene sentido vivir
Cuando perdemos el tiempo
Y si te acuerdas de mí
Voy a joderte el presente
No me da miedo decir
Que voy a quererte siempre
Cuando te acuerdes de mí
Vas a mandarme al infierno
Tiene sentido vivir
Cuando perdemos el tiempo
Y si te acuerdas de mí
Voy a joderte el presente
No me da miedo decir
Que voy a quererte siempre