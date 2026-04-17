Viva Suecia suma nuevas fechas a la gira 'Hecho en tiempos de paz'
Viva Suecia sigue imparable con su gira Hecho en tiempos de paz. Los de Murcia llegan este sábado 18 de abril a A Coruña y lo hacen con una gran noticia para sus fans. Su tour 2026/2027 suma dos nuevas fechas para este verano. Apunta las ciudades y qué se sabe de la venta de entradas.
Viva Suecia sigue celebrando el éxito de su disco Hecho en tiempos de paz y lo hace sumando SOLD OUT y nuevas fechas a la gira que arrancaron el pasado 31 de octubre en Madrid y que cerrarán el 16 de enero de 2027 en Barcelona.
Los de Murcia aterrizan este sábado 18 de abril en A Coruña, con todas las entradas vendidas, para después seguir su andadura musical por Bilbao (25 de abril) y 16 de mayo (Granada). Después cruzarán el Atlántico para reunirse con sus fans en Ciudad de México (23 de mayo) y volverán a España para seguir adelante con la gira para la que han anunciado dos nuevos conciertos.
El 14 de agosto Hecho en tiempos de paz Gira 2026/2027 llega a Vigo y el 10 de septiembre a Albacete. "El cartel se nos está quedando más bonico que Murcia en Fiestas de Primaveraaaa", señalan en la publicación de Instagram, donde dan la bienvenida a Europa FM como radio oficial.
Todas las fechas pendientes de Viva Suecia
- 18 de abril de 2026 - A Coruña / Coliseum
- 25 de abril de 2026 - Bilbao / Bilbao Arena (Sold Out)
- 16 de mayo de 2026 - Granada / Plaza de Toros (Sold Out)
- 23 de mayo de 2026 - Ciudad de México / Lunario
- 7 de junio de 2026 - Sevilla / Plaza de España - Entradas disponibles
- 20 de junio de 2026 - Toledo / Plaza de Toros (Sold Out)
- 11 de julio de 2026 - Alicante / Área 12 - Entradas disponibles
- 14 de agosto de 2026 - Vigo / Auditorio de Castrelos (PRÓXIMAMENTE)
- 10 de septiembre de 2026 - Albacete / Recinto Viva La Feria (PRÓXIMAMENTE)
- 17 de octubre de 2026 - Murcia / Espacio Norte (Sold Out)
- 7 de noviembre de 2026 - Pamplona / Navarra Arena - Entradas disponibles
- 16 de enero de 2027 - Barcelona / Palau Sant Jordi - Entradas disponibles
Dónde y cuándo comprar entradas para los conciertos de Viva Suecia
Las entradas para los dos nuevos conciertos de Viva Suecia aún no están disponibles y en su página web oficial anuncian que saldrán próximamente a la venta.
Para los conciertos que aún tienen entradas disponibles se pueden conseguir en su web y también en los enlaces indicados en el punto anterior.