Wisin y Yandel se ponen románticos junto a Sech en 'Ganas de ti'

Wisin y Yandel, dos de los grandes representantes del género urbano en español, han contado con la colaboración del artista panameño Sech para su nuevo single, 'Ganas de ti'.

Este tema está incluido en el nuevo disco del dúo puertorriquense, titulado La Gerencia, y ya cuenta con un videoclip dirigido por Jessy Terrero.

En él, vemos la historia de Sech con una chica desde la infancia y como se complican las cosas cuando ambos son adultos, mientras el artista hace todo lo posible para que todo vuelva a ser como antes.

Paralelamente, los tres reggaetoneros interpretan el tema en un espacio lleno de luces de neón, marca inconfundible de Terrero.

"'Ganas de ti' tiene el sello de nuestro sonido, pero es bastante romántica", explica Wisin, mientras Yandel añade "es para bailar, para tomárselo con unos vinos y para enamorarse, pero se acerca al estilo de Sech, muy refrescante, que es más de historias".

Además de planificar su gira por América Latina y Estados Unidos, Wisin y Yandel se están preparando para participar en la gala de entrega de los Premios BMI Latinos el próximo 31 de marzo en los que serán reconocidos con el galardón Presidente. "Para mí representa que nuestro esfuerzo es visto y apreciado", explica Yandel sobre este reconocimiento.

LETRA 'GANAS DE TI' DE WISIN Y YANDEL CON SECH

W, Yandel

Baby, este es Sech

Baby

E-E-E-Evo Jedis

Todavía tengo ganas de llamarte (La Gerencia)

Todavía no entiendo por qué ya no estás

Todavía no sé si voy a recuperarte

No sé qué pasará (¡Yeah!)

Pero no (Pero no; ¡Sech!)

No me voy a dejar por ti, yo (Por ti, yo, oh)

Yo lo vuelvo a intentar, pero no, oh-oh (Ya no me voy a dejar)

No me voy a dejar por ti, yo (Panamá y Puerto Rico)

Por ti, yo (¡Duro!)

Tengo ganas de ti

Tengo ganas de amarte

Desde que te perdí

Solo pienso en besarte

Tengo ganas de ti (-í)

Tengo ganas de amarte

Desde que te perdí (Doblete)

Solo pienso en besarte (Duro, duro, duro)

Si todo fuera (Yeah) como en la escuela (Oh)

Y besarnos de nuevo como en una novela (Tra, tra, tra-tra-tra)

Yo te bajo las estrellas si tú quisieras (Tú lo sabe')

Yo daría todo para que te comiera (¡Prende!)

Es que yo conozco tu punto débil (Te vuelve' loca)

Yo lo más que extraño es ese sabor a cherry (¡Tra!)

Ese cuerpo heavy (¡Tra!) que me prende (Yeah)

Que no estás conmigo me sorprende

Mi corazón no entiende por qué sigo vivo (Ey)

Mami, yo quiero verte, yo extraño tus suspiros (Déjame verte)

Baby, yo me pongo nervioso cuando te miro (¡Duro!)

Quiero morderte el cuello como un vampiro (¡Yandel!)

Tengo ganas de ti (Regálame una hora)

Tengo ganas de amarte

Desde que te perdí

Solo pienso en besarte

Tengo ganas de ti (Yeah)

Tengo ganas de amarte

Desde que te perdí

Solo pienso en besarte (¡Tra!)

Aunque no quiera' saber na', te buscaré, yo le vo'a llegar

Aunque en la policía yo tenga que preguntar

Con el Waze el corazón te voy a encontrar

Y apenas que lo haga, ma'

Haré todo pa' que usted entienda que contigo voy a to'a

¿Qué tengo que hacer pa' que comprendas? (Doblete)

Haré todo pa' que usted entienda que contigo voy a to'a

¿Qué tengo que hacer pa' que comprendas? (Ah-ah-ah-ah-ah)

(A vece' aparento que no te quiero ver, pero; eh)

Quiero volver a hacer todo lo que te hacía (Yeah)

Y poder complacer todas tus fantasías (Multimillo Records)

Yo no quiero volve-e-er a esta cama vacía

Sabes que yo soy tuyo y que tú eres mía

Tengo ganas de ti

Tengo ganas de amarte

Desde que te perdí

Solo pienso en besarte

Tengo ganas de ti

Tengo ganas de amarte

Desde que te perdí (-í)

Solo pienso en besarte

Te confieso que la peor decisión de mi vida fue dejarte ir

W, Yandel Sech

Junte poderoso

¡Panamá y Puerto Rico!

En los controles, Urba y Rome "Los Evo Jedis"

Hyde "El Químico"

¡Yeah!