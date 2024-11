El WiZink Center cancela el concierto de Ayax y Prok tras las numerosas denuncias por abuso sexual

La comunidad musical está respondiendo, poco a poco, ante las numerosas denuncias de mujeres que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual, violación y malos tratos por parte de los raperos y hermanos Ayax y Prok.

Durante este fin de semana, en redes sociales han visto la luz testimonios de decenas de mujeres que relatan episodios de violencia verbal y sexual. Muchos episodios se enmarcan en noches de fiesta y encuentros bajo los efectos de las drogas.

"Me pellizcaba, me tiraba del pelo, me empujaba, me lanzaba cosas para hacerme daño", dijo una de las víctimas, expareja de Prok, a El Mundo.

El Wizink cancela de manera fulminante el concierto de Ayax y Prok

Ha sido en la web del antiguo Palacio de los Deportes donde se ha hecho la comunicación oficial de la anulación del evento. El show estaba enmarcado dentro de la gira Los Gemelos Tour.

"La actuación de Ayax y Prok prevista el 28 de marzo de 2025 en el Wizink Center (Madrid) queda cancelada. El importe íntegro de las entradas adquiridas será devuelto de manera automática", dicen desde Wizink.

De esta manera, cualquier usuario que haya comprado tickets para el show, verá reembolsado el importe de las entradas -que rondaba los 40 euros- en la misma cuenta bancaria desde donde hizo el pago.

Este movimiento, que pone de relieve el compromiso del estadio con las mujeres que han denunciado a los raperos, pone en peligro la continuidad de la gira al completo.

Tal y como informa El Mundo, el dúo de hermanos granadinos había cerrado ya otras diez fechas para 2025. Unos conciertos que ahora están en el aire y que podrían ser previsiblemente cancelados por las salas, ya que ni siquiera se habían anunciado. Algunas de las ciudades por las que iba a pasar Los Gemelos Tour eran Valencia, Bilbao o Barcelona.

No es la única cancelación. El pasado fin de semana, el festival Siente el rap', prescindió de los servicios de Prok, cerrado en el cartel. El evento iba a tener lugar el 7 de diciembre en Almería.

"Debido a circunstancias recientes y a las numerosas peticiones recibidas, tomamos la decisión de suspender el Siente el Rap Festival. Esta medida ha sido adoptada con responsabilidad y compromiso, siempre priorizando el bienestar de todos los implicados", aseguraron los organizadores del evento.

Su agencia de management, Taste the Floor, también ha prescindido de los artistas en su cartera de clientes.