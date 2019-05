Zayn Malik enamora con su versión de 'Un mundo ideal' para la película de Aladdin

A dos semanas de que Aladdin llegue a los cines, Zayn Malik ha lanzado por sorpresa 'A Whole New World' junto a Zhavia Ward , una nueva versión del clásico conocido en España como 'Un mundo ideal'.

Zayn Malik y Zhavia Ward en el videoclip de 'A Whole New World' / Youtube | Disney Music

Zayn Malik ha sido el encargado de interpretar el clásico 'A Whole New World', el tema principal de Aladdin con motivo del estreno de su nueva película.

El ex One Direction canta a dúo con la estadounidense Zhavia Ward, que se dio a conocer tras su participación en el reallity musical The Four: Battle for Stardom.

El estreno del tema está siendo todo un éxito, superando en un día los 4 millones de reproducciones en Youtube. En cuanto el vídeo, aparecen ambos artistas interpretando el tema en localizaciones distintas, sin interactuar en ningún momento entre ellos y sin imágenes de la película.

Por su parte, Zayn lleva un tiempo publicando música a través de las plataformas digitales sin hacer promoción ni conciertos, debido a los ataques de ansiedad y pánico que empezó a sufrir poco después de abandonar One Direction. 'A Whole New World' es su nueva canción desde que lanzó su último álbum 'Icarus Falls' el año pasado.