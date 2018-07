Phoenix y The Lumineers, entre los primeros confirmados del Bilbao BBK Live 2014

La novena edición del Bilbao BBK Live ya cuenta con un interesante avance de cartel de siete artistas, entre los que destacan claramente los franceses Phoenix . Completan el listado de incorporaciones The Lumineers, Los Enemigos , El Columpio Asesino , Dorian , The 1975 y Elliott Brood .

Primeras siete confirmaciones para la novena edición del Bilbao BBK Live, entre las que destaca claramente Phoenix. La banda francesa presenta su último trabajo, Bankrupt!, que salió a la venta el pasado mes de abril entrando a la lista de discos más vendidos de una veintena de países gracias a singles como Entertainment o Trying to be cool, que les han convertido en una referencia ineludible dentro de la música alternativa contemporanea.

Otro de los platos fuertes de este avance de cartel son The Lumineers, quinteto estadounidense de indie-folk-rock que con su debut homónimo y, especialmente, con el tema Ho hey irrumpieron con una fuerza inusual en el panorama internacional.

La representación estatal de este primer listado de nombres confirmados contará con artistas de la talla de Los Enemigos, banda de culto de los 80 y 90, que volvió a reunirse el año pasado; los navarros El Columpio Asesino, que presentarán su nuevo trabajo y los barceloneses Dorian, que hace unos meses lanzaban su cuarto disco La Velocidad Del Vacío.

Completan el avance de cartel The 1975, cuarteto de indie-rock afincado en Manchester que debutaba este año con un LP homónimo tras 4 EPs, y Elliott Brood, trío de country alternativo procedente de Toronto, Canadá, con cinco referencias discográficas en el mercado.

Precio abono combinado: 85 € + gastos.