Primavera Sound 2014

Primavera Sound ha dado a conocer a través de su film "Line-Up", recién estrenado en cines e internet, el cartel íntegro de su decimocuarta edición distribuido por jornadas del lunes 26 de mayo al domingo 1 de junio. Destacan como cabezas de cartel Arcade Fire, Queens Of The Stone Age, The National, Nine Inch Nails, Volcano Choir y Kendrick Lamar .

FECHAS: Del 22 al 26 de mayo

ARTISTAS RELEVANTES:

Arcade Fire

Queens Of The Stone Age

Neutral Mil Hotel

Disclosure

The National

Pixies

Slowdive

Nine Inch Nails

Kendrick Lamar

Volcano Choir

Caetano Veloso

Mogwai

Television

Darkside

Dr. John And The Nite Trippers

Haim

John Grant

Slint

SBTRKT

III (CHK CHK CHK)

Laurent Garnier

Loop

Godspeed Youi Black Emperor

Foals

Cut Copy

Moderat

Jamie XX, etc.

PRECIO:

Del 3 de septiembre de 2013 al 7 de enero de 2014: 160 €

Del 8 de enero de 2014 a la presentación del cartel: 175 €

De la presentación del cartel al inicio del festival: 195 €

MÁS INFORMACIÓN:

primaverasound.com

@Primavera_Sound

CÓMO LLEGAR