Quiénes son los invitados hoy en 'Pasapalabra': así son Abril Zamora, Eduardo Rosa, Melani y Miquel Fernández

El plató de Pasapalabra y Roberto Leal se llena de famosos que harán divertirse tanto a los concursantes como al público. Actores y artistas que, sin duda, amenizarán las altas temperaturas con las que cuentan las tardes de nuestro país. ¡Te contamos quiénes son!

Abril Zamora

La actriz Abril Zamora se ha convertido en uno de los rostros habituales de las producciones nacionales desde que se convirtiese en una de las protagonistas favoritas de la serie Vis a vis. Comprometida con la causa LGTBI+, Abril Zamora no ha limitado su actividad profesional a la actuación, sino que también ha ejercido como guionista en series como Élite y Señoras del (h)AMPA, directora de teatro en Yernos que aman e, incluso, profesora de interpretación en el talent show Operación Triunfo, además de haber escrito varios libros.

Eduardo Rosa

El actor Eduardo Rosa es uno de los prometedores talentos de la interpretación que ha mostrado que, a pesar de su juventud, ya que nació en 1992, cuenta con una gran versatilidad interpretativa. Series como Presunto culpable, La casa de las flores, Poliamor para principiantes, El desorden que dejas o In from the cold son la prueba de sus capacidades ante las cámaras.

Melani

Melani García Gaspart, más conocida por su nombre de pila, es la joven artista que ha conquistado al público gracias a su prodigiosa voz con la que, además de haberse forjado una destacada carrera como cantante, se ha alzado como la brillante ganadora de la última edición de Tu cara me suena, donde se ha ganado un espacio en la historia del programa con imitaciones memorables como las que llevó a cabo con canciones de Céline Dion y Shakira. Una carrera que ya apuntaba maneras cuando, en 2019, fue la representante de de España en Eurovisión Junior, obteniendo un destacado tercer puesto en la ciudad polaca de Gliwice, además de haberse estrenado como actriz en la reciente película Los Muértimer.

Miquel Fernández

Como bien indica Miquel Fernández, es "padre, actor y cantante en este orden". Su talento no se limita a sus actuaciones en series como Perdiendo el juicio, Mar de plástico o Fariña, si no que también se atreve con musicales como Hoy no me puedo levantar, We Will Rock You y Jesucristo Superstar o como vocalista junto al cineasta Hugo Martín Cuervo, con quien es habitual verle compartir escenario.