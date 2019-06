¿Podemos estar una semana sin comprar nada envasado en plástico?

Una campaña ciudadana nacida del grupo de Facebook Zero Waste España está promoviendo un boicot a los productos envasados en plástico durante la semana del 3 al 9 de junio. A esta iniciativa que se está difundiendo en redes sociales bajo el hashtag #boicotalplasticojunio2019, se han sumado Greenpeace España así como muchos rostros reconocidos.

Cuando hacemos la compra en el supermercado no es prácticamente imposible no llevarnos a casa algo embasado en plástico. Desde las frutas o verduras, a las bandejas de carne o pescado ya envasados. Sin olvidar todo tipo de envases como botellas de agua, gel, champú, cremas, etc.

Una bolsa de plástico tarda hasta 500 años en degradarse, incluso las que aseguran ser biodegradables se ha demostrado que no es así. Por este motivo, la comunidad de Facebook Zero Waste España, que ya cuenta con 15.000 usuarios, ha promovido la campaña #boicotalplasticojunio2019 para no comprar nada envasado en plástico la semana del 3 al 9 de junio.

Esta semana coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio.

La comunidad 'Hope. En pie por el planeta' también se ha unido produciendo un vídeo promoviendo el boicot y Greenpeace España también apoya la campaña.

Además, numerosas caras conocidas están difundiendo la campaña para concienciar sobre unos nuevos hábitos a la hora de hacer la compra y evitar el plástico.

👉 COMPROMISO EUROPA FM

Desde Europa FM reforzamos cada año nuestro compromiso con el medio ambiente, organizando campañas de concienciación dentro del marco #RespiraEuropaFM. Así, hemos vivido el Otoño Ecológico, con el que os animábamos a dejar de lado el coche para optar por medios de transporte más ecológicos y saludables, regalando bicis plegables; la #PrimaveraSinPlásticos, cuyo objetivo era ser conscientes de nuestros hábitos diarios para adoptar otros más sostenibles para el medio ambiente, libres de plásticos "de un solo uso".

Ahora es el momento de poner el foco en los puntos negros medioambientales, con el objetivo de que su visibilización redunde en su erradicación, por eso lanzamos la campaña #AlertaEcoEuropaFM, para que nuestros oyentes puedan denunciar a través de Twitter e Instagram esas zonas de nuestras ciudades, plazas e incluso montes y playas que habitualmente están llenas de residuos como botellas y plásticos. ¡Únete!

Entre todos, podemos hacer pequeños cambios que suponen una gran mejora en nuestro entorno. #RespiraEuropaFM