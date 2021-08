El error de los conductores en los radares que la DGT sanciona con multas de 200 euros

Hoy en día hay muchos trucos que emplean los conductores en la carretera para evitar las multas impuestas por la DGT, desde remedios caseros hasta el más mítico de frenar cuando el GPS te avisa de algún radar. Sin embargo, a este último la Dirección General de Tráfico le puso remedio pero la mayoría de los conductores no lo saben y no conocen los sistemas que emplea la DGT para evitar estos trucos.

El truco que todos conocemos es reducir notablemente la velocidad cuando se acerca un radar. Seguro que has visto que en determinados tramos de las autovías o incluso en vías urbanas, todos los coches comienzan a frenar bruscamente y, cuando pasan la caja (el radar), aumentan la velocidad de inmediato. Esto lo hacen para que el radar de control de velocidad no detecte la velocidad tan elevada y el cinemómetro no haga la fotografía del vehículo.

En cambio, muchos conductores se encuentran con que la multa les llega a casa, concretamente de 200 euros. Esto se debe a los sistemas que ha implantado la DGT.

Medidas de la DGT para evitarlo

La DGT ha implantado radares dobles, es decir, cuando el conductor del vehículo piensa que solo hay un radar, hay otro un poco más adelante. De esta manera, cuando el coche ya ha vuelto a aumentar la velocidad tras el primer radar, el segundo capta esta velocidad ya aumentada.

También tienen otro método y es el de radar en cascada. Es la colocación de un cinemómetro móvil metros más adelante del radar fijo.

Además, otras medidas que la DGT ha implantado para evitar el exceso de velocidad es reducir el límite. En las calles que solo haya un carril para cada sentido tendrá un máximo de 30 kilómetros por hora de velocidad. Las multas por incumplirlo serán de 100 euros.