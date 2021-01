La Guardia Civil avisa: dejar las llaves en estos lugares es una completa locura

La noche de este lunes 21 de diciembre tiene lugar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos: Júpiter y Saturno se alinearán. Esta Gran Conjunción, que coincide con el inicio del invierno, no sucedía desde la Edad Media y no se repetirá hasta el 15 de marzo de 2080, por lo que Google no ha dudado en dedicarle un divertido Doodle.

