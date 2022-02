El método para saber si alguien te ha leído en WhatsApp aunque no tenga activado el doble check azul

Si chateas con alguien que tiene el check azul desactivado pero quieres saber si ha leído tu mensaje o no, toma nota de este truco para comprobar si te está ignorando.

Tener activada o no la función del doble check azul para que alguien compruebe si has leído sus mensajes o no es una decisión personal de cada usuario.

WhatAspp brinda la oportunidad de habilitar esta función de privacidad a todos sus clientes, y serán ellos los únicos que decidan si quieren tener activados o no estos indicadores.

El portal Tecnoexplora indica las tres posibilidades que aparecen cuando envías un mensaje.

- Un check: mensaje enviado

- Doble check: mensaje recibido pero no leído por el receptor

- Doble check azul: mensaje recibido y leído por el receptor

Cómo saber si te ha leído aunque no tenga activado el doble check azul

Sin embargo, aunque no aparezca el doble check azul, es probable que el receptor sí haya leído el mensaje y tú no puedas comprobarlo porque este tiene desactivado ese mencionado 'doble check azul'.

Entonces, ¿de qué manera se puede comprobar si el usuario ha leído el mensaje aunque no tenga el doble check azul desactivado?

El citado portal de laSexta asegura que podemos saber con certeza si el usuario ha leído nuestro mensaje si tenemos a esa persona metida en un grupo de WhatsApp.

Dentro de un grupo, aunque este solo tenga dos integrantes, todos los mensajes que se envíen incluirán ese doble check azul cuando se hayan leído. El tick aparecerá inmediatamente después de que el usuario haya entrado en la conversación a leer el mensaje, aunque en su configuración de privacidad tenga esa opción desactivada.