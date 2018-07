Juanma Romero: 'No tengáis miedo de salir a la calle'

CONSEJO DEL #RETOEUROPAFM

Lo más difícil de llevar una vida sana es empezar y Juanma Romero reconoce que él no lo tuvo fácil. Por eso el presentador de ¿Me Pones? y Ernest The Fitness Boy concuerdan en que lo más importante es quererse a uno mismo y no tener vergüenza al realizar actividades físicas delante de la gente