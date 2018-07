Juanma Romero supera la ola de calor con éxito

El presentador de ¿Me Pones? se está dejando la piel en el #retoEuropaFM . El calor no ha podido frenar su rutina de ejercicios ni impedir que realice los 10.000 pasos diarios. ¿Qué aprendizaje ha sacado de todo esto? ¡Descúbrelo en este nuevo vídeo blog!

Juanma Romero no para quieto. Además los croissants y la bollería ya no le atraen tanto y puede vivir perfectamente sin ellos. Es más, el locutor se siente en plena forma después de seguir a rajatabla los consejos que su entrenador Ernest The Fitness Boy le ha ido dando desde que empezó el #retoEuropaFM.

Aunque parece que esta semana han cambiado de roles. Ahora es Juanma Romero quien, mediante este vlog de la semana, se ha atrevido a lanzar algunos consejos para esas personas que se han animado a seguir el #retoEuropaFM.

Estamos en plena ola de calor y parece que las temperaturas no van a bajar en un tiempo. Por esta razón Juanma ha sacado varias conclusiones de la experiencia de esta semana que ahora quiere transmitiros para que no sufráis cuando sigáis con el reto. El presentador de ¿Me Pones? aconseja resguardarse bajo la sombra, llevar consigo agua para refrescarse en todo momento y no salir en las horas de más calor y sol. ¿A que ya es todo un experto?

Además agradece vuestra participación y los mensajes de ánimo que recibe cada día. ¡Sigue el #retoEuropaFM en las redes y anímate a compartir tus experiencias!